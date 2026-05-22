Pep Guardiola quitte Manchester City, une offre de 90M€ est dégainée !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027, Pep Guardiola ne devrait plus être l'entraineur de Manchester City la saison prochaine. Alors que le coach espagnol a ouvert la porte à l'idée de devenir sélectionneur, plusieurs fédérations sont à l'affût pour le recruter. En effet, Pep Guardiola serait dans le viseur des Emirats arabes unis, du Maroc et de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, la SAFF aurait déjà dégainé une offre XXL.

Après avoir régné au FC Barcelone et au Bayern, Pep Guardiola a pris les rênes de Manchester City lors de l'été 2016. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, le technicien espagnol ne devrait pas aller au bout de son engagement avec les Citizens. Comme l'a confirmé SPORT, la saison 2025-2026 était la dernière de Pep Guardiola chez les Skyblues. Il met donc fin à une décennie à Manchester City, où il a tout gagné.

Guardiola est dans le viseur du Maroc Comme l'a rappelé SPORT, Pep Guardiola a fait savoir à plusieurs reprises qu'il était emballé par l'idée de devenir sélectionneur après son passage à Manchester City. Cela tombe plutôt bien, puisque des fédérations seraient déjà en embuscade pour s'attacher ses services. En effet, les Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et le Maroc seraient emballés par l'idée de s'offrir Pep Guardiola dans un avenir proche.