Changement d'entraîneur à l'OM : La presse italienne confirme pour Christophe Galtier !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye est annoncé tout proche d’un départ, avec la nouvelle direction de l’Olympique de Marseille qui semble vouloir miser sur un autre entraineur. Et le grand favori n’est autre que Christophe Galtier, ancien du Paris Saint-Germain, mais surtout ancien joueur du club phocéen à la fin des années 1980 et 1990.

C’est un été extrêmement agité qui s’approche du côté de Marseille. Un nouveau président va bientôt prendre ses fonctions avec Stéphane Richard, qui devrait être suivi par un nouveau directeur sportif avec Grégory Lorenzi. Et ce n’est pas terminé, puisque l’OM penserait également à un changement d’entraineur...

Déjà la fin pour Habib Beye ? Arrivé en cours de saison, Habib Beye ne semble en effet pas avoir convaincu avec un bilan de six victoires, un match nul et six défaites, en 13 rencontres toutes compétitions confondues. Il a encore un an de contrat, mais tout le monde parle déjà d’un départ et de l’arrivée d’un autre coach, afin de démarrer un tout nouveau cycle à l’OM. Et si plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, comme notamment celui de Bruno Genesio, c’est un ancien Marseillais qui fait beaucoup parler en ce moment.