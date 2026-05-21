Mercato - OM : Ça se confirme pour le retour de Christophe Galtier !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier serait sur le point d’être démis de ses fonctions au Neom FC, où il lui reste un an de contrat. Ce qui pourrait faire les affaires de l’OM, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Habib Beye et qui serait intéressé par le technicien français.

Au début du mois d’avril, Christophe Galtier confirmait après du Figaro avoir eu l’opportunité de faire son retour à l’OM, où il a été joueur et entraîneur adjoint, après son passage au PSG lors de la saison 2022-2023. « J'ai été sollicité par l'OM après Paris, mais j'ai préféré dire non. J'avais besoin de prendre un peu de distance afin de préparer les échéances extrasportives qui arrivaient », a-t-il expliqué, lui qui était en procès pour harcèlement et discrimination à Nice, dont il a été relaxé.

Le départ de Galtier du Neom FC se confirme « Ça n’a pas été simple, mais j’ai préféré être honnête avec les gens qui m’avaient sollicité lors des entretiens. Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas… », ajoutait Christophe Galtier, qui pourrait avoir une autre occasion de revenir à l’OM, à la recherche d’un nouvel entraîneur afin de remplacer Habib Beye. Mercredi, le journaliste d’Al-Riyadiah Khaled Al-Rashid indiquait qu’il serait sur le point de quitter le Neom FC, où il est arrivé l’été dernier et est sous contrat jusqu’en juin 2027. Ce que confirme le journaliste Alfredo Pedulla, précisant que la direction du club saoudien aurait décidé de mettre fin à leur collaboration et serait déjà en quête de son successeur.