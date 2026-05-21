Mercato : Kvaratskhelia ne va pas partir, voici le plan B d'Arsenal au PSG !

Amadou Diawara

Désireux de renforcer son attaque, Arsenal aurait identifié deux cibles au PSG : Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Si les Gunners rêveraient de recruter le Géorgien lors du prochain mercato estival, le club de la capitale devrait bloquer son départ. Mais en ce qui concerne Bradley Barcola, la porte n'est pas fermée.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique va se frotter à Arsenal. En effet, les deux clubs ont rendez-vous le samedi 30 mai à 18 heures, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Craignant l'armada offensive du PSG, la direction d'Arsenal serait prête à chiper un attaquant à Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato estival.

Transfert : Arsenal en pince pour Kvaratsekhelia et Barcola Selon les informations du Guardian, Arsenal serait séduit par deux ailiers du PSG. En effet, les Gunners en pinceraient pour Khvicha Kvaratskhelia et pour Bradley Barcola, qui font le plus grand bonheur de Luis Enrique depuis de longs mois. A en croire le média britannique, le Géorgien serait la cible de rêve d'Arsenal. Toutefois, le PSG ne devrait pas le laisser partir cet été. Au contraire, Bradley Barcola pourrait faire ses valises à l'intersaison. Ainsi, le Français serait plus accessible que Khvicha Kvaratskhelia.