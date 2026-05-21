Mercato : Kvaratskhelia ne va pas partir, voici le plan B d'Arsenal au PSG !

Désireux de renforcer son attaque, Arsenal aurait identifié deux cibles au PSG : Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Si les Gunners rêveraient de recruter le Géorgien lors du prochain mercato estival, le club de la capitale devrait bloquer son départ. Mais en ce qui concerne Bradley Barcola, la porte n'est pas fermée.
Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique va se frotter à Arsenal. En effet, les deux clubs ont rendez-vous le samedi 30 mai à 18 heures, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Craignant l'armada offensive du PSG, la direction d'Arsenal serait prête à chiper un attaquant à Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato estival.
Transfert : Arsenal en pince pour Kvaratsekhelia et Barcola
Selon les informations du Guardian, Arsenal serait séduit par deux ailiers du PSG. En effet, les Gunners en pinceraient pour Khvicha Kvaratskhelia et pour Bradley Barcola, qui font le plus grand bonheur de Luis Enrique depuis de longs mois. A en croire le média britannique, le Géorgien serait la cible de rêve d'Arsenal. Toutefois, le PSG ne devrait pas le laisser partir cet été. Au contraire, Bradley Barcola pourrait faire ses valises à l'intersaison. Ainsi, le Français serait plus accessible que Khvicha Kvaratskhelia.
Mercato - PSG : Barcola est plus accessible que Kvaratsekhelia
Pour rappel, Bradley Barcola évoluait à l'OL avant de signer au PSG. Alertées par les performances de l'international français à Lyon, les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 45M€ pour s'attacher ses services lors de l'été 2023. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est arrivé en provenance du Napoli en janvier 2025, et ce, pour une somme proche de 80M€. Reste à savoir si l'un d'entre eux quittera finalement le PSG lors du prochain mercato estival. Bradley Barcola étant engagé jusqu'au 30 juin 2028, tandis que Khvicha Kvaratsekhelia a un engagement d'une année supplémentaire, soit jusqu'en 2029.