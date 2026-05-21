UBB - Maxime Lucu a «touché le fond» à cause du Stade Toulousain : «Je remercie les gens qui m’ont insulté»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'année 2024 avait été particulièrement compliquée pour Maxime Lucu, très marqué par les critiques qu'il avait subies avec le XV de France, avant de «toucher le fond» lors de la finale du Top 14 survolée par le Stade Toulousain (59-3). Cependant, le demi-de-mêlée de l'UBB a rebondi depuis, et ne manque pas d'envoyer un petit message à ceux qui l'avaient critiqué.

Habitué à évoluer dans l'ombre d'Antoine Dupont, Maxime Lucu avait été propulsé titulaire lors du Tournoi des VI Nations afin de compenser l'absence du capitaine du XV de France, en pleine parenthèse avec le rugby à 7 pour préparer les JO 2024. Mais cela ne s'était pas bien passé pour Maxime Lucu, pointé du doigt et critiqué au terme d'un Tournoi qui avait notamment vu les Bleus concéder le nul en Italie. « C’est vrai que c’est toujours difficile à voir quand tu peux passer de quelqu’un qui a la lumière sur lui à un joueur qui, presque aux yeux du monde et de tout le monde, est devenu quelqu’un de pas au niveau », reconnaît le numéro 9 de l'UBB au micro de RMC Sport, confirmant également que « cette période-là avait été très compliquée à gérer personnellement parce que je me disais déjà que je ne faisais pas les meilleurs matchs possibles. Et en plus de ça, je ramassais derrière ».

Humilié par le Stade Toulousain, Lucu a «touché le fond» Mais c'est plus globalement l'année 2024 qui a été très difficile à vivre pour Maxime Lucu puisqu'en plus des critiques subies lors du Tournoi des VI Nations, le demi-de-mêlée a vécu une véritable humiliation avec l'UBB en finale du Top 14. Le Stade Toulousain avait effectivement infligée une correction aux Bordelais (59-3). La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Maxime Lucu. « Honnêtement, j’ai touché le fond, mais terrible. Les 60 points en finale contre Toulouse, ça m’a mis au fond. J’étais déjà au fond, mais là… », ajoute-t-il avant de préciser « ça a été difficile à vivre parce que j’ai toujours vécu dans un socle assez tranquille où la lumière n’était pas forcément sur moi. Et d’arriver là, ça a été difficile pour ma famille ».