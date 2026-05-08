XV de France - «Antoine Dupont est le meilleur joueur» : Le débat avec Maxime Lucu est réglé ?

Depuis son retour de blessure, Antoine Dupont n’a pas retrouvé son meilleur niveau, avec des prestations inquiétantes avec le XV de France lors de la fin du 6 Nations 2026. Cela a ainsi rouvert le débat avec Maxime Lucu, sa doublure en sélection, qui à l’inverse est dans l’une des meilleures formes de sa carrières, en témoignent ses prestations convaincantes avec l’Union Bordeaux-Bègles.
Après Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, c’est au tour d’Antoine Dupont et de Maxime Lucu d’être opposés. Le duel entre le Stade Toulousain et l’UBB fait rage même au sein du XV de France et comme sur le terrain récemment, ce sont les Bordelo-bèglais qui en sortent vainqueurs. C’est même le cas face à celui qui est considéré comme le meilleur joueur de la planète...
« Si on compare leurs capacités intrinsèques, Dupont est le meilleur joueur »
En effet, les prestations plus qu’abouties de Lucu avec l’UBB impressionnent en ce moment. Certains commencent même à se demander s’il n’est pas plus fort que Antoine Dupont, qui traverse une période délicate depuis quelques mois. Mais pour Will Genia, ce débat n’a pas lieu d’être. « Qui est le meilleur des deux ? Pas besoin de me mettre un flingue sur la tempe : si on compare leurs capacités intrinsèques, Dupont est le meilleur joueur. Mais la vraie question est autre : qui correspond le mieux à la manière dont l'équipe veut jouer ? En fonction de ça, la réponse peut s'inverser. Être le meilleur joueur ne signifie pas être le meilleur à son poste dans un système donné » a expliqué l’ancien demi de mêlée australien, auprès de L’Equipe.
« Dupont est le système, Lucu fait partie du système »
« Je me faisais cette réflexion en regardant le quart de finale UBB-Toulouse : Dupont est dans l'intuition, Lucu dans l'anticipation. Dupont est vif d'esprit et incroyablement dynamique. Dès qu'il entrevoit une opportunité, il la saisit. Lucu, lui, se fond dans le système de l'équipe pour avoir de l'impact, toucher le ballon une deuxième fois, chercher le jeu au pied, la passe ou les espaces. Dupont est le système, Lucu fait partie du système » a poursuivi l’international australien aux 110 sélections. « Il est si dominant que le système de son équipe s'axe autour de lui. Sa dimension athlétique, sa confiance, son instinct et sa vision créent des opportunités. Il devient la menace majeure, donc une cible prioritaire pour l'adversaire. Lucu s'intègre dans un système où la menace est plus répartie avec Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert - un joueur incroyable -, Yoram Moefana ou Damian Penaud. Lucu jouit de plus d'opportunités car il n'est pas identifié comme cible prioritaire. Il peut contrôler le tempo, créer du momentum ».