XV de France - «Antoine Dupont est le meilleur joueur» : Le débat avec Maxime Lucu est réglé ?

Axel Cornic

Depuis son retour de blessure, Antoine Dupont n’a pas retrouvé son meilleur niveau, avec des prestations inquiétantes avec le XV de France lors de la fin du 6 Nations 2026. Cela a ainsi rouvert le débat avec Maxime Lucu, sa doublure en sélection, qui à l’inverse est dans l’une des meilleures formes de sa carrières, en témoignent ses prestations convaincantes avec l’Union Bordeaux-Bègles.

Après Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, c’est au tour d’Antoine Dupont et de Maxime Lucu d’être opposés. Le duel entre le Stade Toulousain et l’UBB fait rage même au sein du XV de France et comme sur le terrain récemment, ce sont les Bordelo-bèglais qui en sortent vainqueurs. C’est même le cas face à celui qui est considéré comme le meilleur joueur de la planète...

« Si on compare leurs capacités intrinsèques, Dupont est le meilleur joueur » En effet, les prestations plus qu’abouties de Lucu avec l’UBB impressionnent en ce moment. Certains commencent même à se demander s’il n’est pas plus fort que Antoine Dupont, qui traverse une période délicate depuis quelques mois. Mais pour Will Genia, ce débat n’a pas lieu d’être. « Qui est le meilleur des deux ? Pas besoin de me mettre un flingue sur la tempe : si on compare leurs capacités intrinsèques, Dupont est le meilleur joueur. Mais la vraie question est autre : qui correspond le mieux à la manière dont l'équipe veut jouer ? En fonction de ça, la réponse peut s'inverser. Être le meilleur joueur ne signifie pas être le meilleur à son poste dans un système donné » a expliqué l’ancien demi de mêlée australien, auprès de L’Equipe.