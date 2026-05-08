Nouvelles accusations d'escroquerie, le Stade Toulousain sort du silence !

Large leader du Top 14 cette saison encore une fois, le Stade Toulousain est au-dessus du lot sur l'aspect sportif. Le club, éliminé en quarts de finale de la Champions Cup, doit pourtant composer avec les ennuis judiciaires cette saison puisque l'affaire du transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan à Toulouse en 2022 fait encore couler beaucoup d'encre. Requalifié en escroquerie, le dossier prend une autre tournure. Le Stade Toulousain ne l'entend pas de cette oreille.
En avril 2025, le parquet de Toulouse avait ouvert une enquête préliminaire concernant le transfert de Melvyn Jaminet en 2022 au Stade Toulousain. Le club est suspecté d'avoir opéré un montage financier pour contrer le salary cap et ne pas comptabiliser l'arrivée du joueur de 26 ans dans les finances. En décembre dernier, Toulouse avait déjà été sanctionné d'un retrait de 2 points au classement de Top 14, sans réelles conséquences. Mais l'affaire vient d'être élargie à des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée.
Le Stade Toulousain dans la tourmente ?
Ce jeudi, le procureur de Toulouse a confié à l'AFP se dessaisir de l'affaire concernant le transfert de Melvyn Jaminet au profit du parquet spécialisé de Bordeaux, la JIRS (Juridiction inter-régionale spécialisée). Le club s'expose donc à des sanctions encore plus grandes. « L'enquête ouverte par le parquet de Toulouse des chefs de faux et abus de biens sociaux à la suite des révélations concernant le transfert du joueur M. Jaminet par le Stade toulousain, a révélé que ces faits étaient aussi potentiellement constitutifs d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée de ce délit et de blanchiment d'abus de bien sociaux » glisse David Chamatz, le procureur de la République de Toulouse, dans une communiqué pour l'AFP.
Le Stade Toulousain se défend
L'année dernière, L'Equipe avait révélé que l'international français avait payé lui-même sa clause d'un montant de 450 000 euros pour rejoindre le Stade Toulousain avant le terme de son contrat qui le liait à Perpignan. Cette opération avait ainsi permis à Toulouse de contourner les règles du salary cap. Pour le rembourser, le club avait finalement trouvé un accord avec Melvyn Jaminet. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le Stade Toulousain tient à se défendre et souhaite « que cette enquête permette d'établir avec précision les circonstances des faits concernés ainsi que les responsabilités éventuelles des différents intervenants » et « entend également que cette procédure permette de reconnaître pleinement son statut de victime dans ce dossier. » « Dans ce cadre, le Club rappelle avoir lui-même porté plainte contre X après la découverte d'éléments susceptibles de constituer des irrégularités et avoir coopéré pleinement avec les autorités compétentes » ajoute-t-il. L'enquête poursuit donc son cours.