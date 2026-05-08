Nouvelles accusations d'escroquerie, le Stade Toulousain sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Large leader du Top 14 cette saison encore une fois, le Stade Toulousain est au-dessus du lot sur l'aspect sportif. Le club, éliminé en quarts de finale de la Champions Cup, doit pourtant composer avec les ennuis judiciaires cette saison puisque l'affaire du transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan à Toulouse en 2022 fait encore couler beaucoup d'encre. Requalifié en escroquerie, le dossier prend une autre tournure. Le Stade Toulousain ne l'entend pas de cette oreille.

En avril 2025, le parquet de Toulouse avait ouvert une enquête préliminaire concernant le transfert de Melvyn Jaminet en 2022 au Stade Toulousain. Le club est suspecté d'avoir opéré un montage financier pour contrer le salary cap et ne pas comptabiliser l'arrivée du joueur de 26 ans dans les finances. En décembre dernier, Toulouse avait déjà été sanctionné d'un retrait de 2 points au classement de Top 14, sans réelles conséquences. Mais l'affaire vient d'être élargie à des faits d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée.

Le Stade Toulousain dans la tourmente ? Ce jeudi, le procureur de Toulouse a confié à l'AFP se dessaisir de l'affaire concernant le transfert de Melvyn Jaminet au profit du parquet spécialisé de Bordeaux, la JIRS (Juridiction inter-régionale spécialisée). Le club s'expose donc à des sanctions encore plus grandes. « L'enquête ouverte par le parquet de Toulouse des chefs de faux et abus de biens sociaux à la suite des révélations concernant le transfert du joueur M. Jaminet par le Stade toulousain, a révélé que ces faits étaient aussi potentiellement constitutifs d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée de ce délit et de blanchiment d'abus de bien sociaux » glisse David Chamatz, le procureur de la République de Toulouse, dans une communiqué pour l'AFP.