Les stars mondiales ne veulent plus signer en Top 14, «les mecs en ont marre de se faire tabasser»

Axel Cornic

Souvent, le Top 14 est désigné comme le meilleur championnat de la planète ovale, avec les plus grands noms qui se battent pour pouvoir y jouer au moins une fois dans leur carrière. Mais ce phénomène semble s’être calmé depuis quelques années et la raison serait assez simple...

Tout le monde vous le dira, en termes d’intensité on ne fait pas mieux que le Top 14. Les amateurs de grandes envolées préfèrent sans aucun doute le Super Rugby, mais le Championnat français reste une véritable référence dans le rugby mondial. Ce n’est pas pour rien si des joueurs comme Jonny Wilkinson, Tana Umaga, Dan Carter, Matt Giteau ou plus récemment Alun Wyn Jones, ont décidé de jouer en France.

Ou sont les grandes stars étrangères ? Mais la situation semble avoir changé depuis quelques temps. Déjà, les grandes Fédérations comme l’Angleterre ont fermé la porte, obligeant leurs internationaux à jouer en Premiership pour pouvoir être sélectionnés. Cela est également le cas des grandes Fédération de l’hemisphere Sud, ce qui a forcément freiné le phénomène. Ajoutez à cela le régime des JIFF (Joueurs issus des filières de formation) et surtout le rythme infernal du calendrier français et vous comprendrez pourquoi les étrangers boudent depuis quelques temps le Top 14.