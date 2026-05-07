Stade Toulousain, UBB, Toulon... Le PSG chamboule les programmes du Top 14 !

La fin de saison s’annonce bouillante en Top 14, avec des nombreuses équipes qui veulent s’assurer une place dans les six premiers. Le Stade Toulousain est évidemment épargné avec son statut de large leader, mais de l’Union Bordeaux-Bègles au RCT, en passant par Clermont et Montpellier, personne n’est pour le moment à l’abri et ça va se jouer jusqu’à la dernière journée.
On rentre dans le vif du sujet. Après des longs mois de batailles, le Top 14 est proche de livrer son verdict avec les phases finales qui approchent à grands pas. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’à part le Stade Toulousain, qui devrait sauf surprise se qualifier directement pour les demi-finales, aucun autre club français n’est pour le moment assuré d’y être.
C’est très chaud en Top 14
De Montpellier qui est deuxième au Racing 92 qui est septième, les prétendants pour les phases finales du Top 14 se tiennent en seulement cinq points. Et il y aura de très gros chocs à suivre sur les antennes du diffuseur officiel Canal+ au cours des prochaines journées ! Notamment Toulon qui va accueillir le Stade Toulousain et le match entre le Racing 92 et La Rochelle, le 9 et 10 mai. Et ça ne va pas se calmer ensuite, puisque lors de la 24e journée on aura notamment un Racing-RCT et un Pau-Clermont.
Une 25e journée en même temps que la finale du PSG
Mais tous les regards sont surtout tournés vers la très attendue 25e journée de Top 14 ! La programmation nous offrira en effet certains des matchs les plus attendus de cette fin de saison, avec Toulon qui accueillera l’UBB, Clermont qui va en découdre face au Racing 92 ou Montpellier contre Pau, qui se joueront tous le 30 mai. Une date assez spéciale... puisque c’est celle de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Cette rencontre se tiendra à 18h, mais du côté de la Ligue nationale de rugby on semble avoir évité le pire, avec des débuts de match programmés pour 17h.