Mercato - Top 14 : Le Stade Toulousain recalé par un joueur du XV de France !

Axel Cornic

Souvent comparé au Real Madrid au football, le Stade Toulousain est le principal fournisseur d’internationaux pour le XV de France. C’est évidemment le cas avec Antoine Dupont, Thomas Ramos, Romain Ntamack ou encore François Cros et Anthony Jelonch, mais pas tous les Français ne semblent vouloir signer pour le club haut-garonnais.

Même si actuellement les choses ne vont pas au mieux, le Stade Toulousain reste le plus grand club français. Son aura est immense et peu de joueurs ont le courage d’éconduire les Rouge et noir lorsqu’ils toquent à la porte. C’est même le cas à l’étranger, puisque la révélation italienne Tommaso Menoncello va rejoindre Toulouse la saison prochaine.

Gailleton a préféré Pau à Toulouse Certains arrivent tout de même à y résister et c’est le cas d’Emilien Gailleton. L’Equipe a en effet confirmé encore récemment que l’international français était l’un des objectifs du Stade Toulousain pour la saison prochaine. Il a toutefois décidé de prolonger son contrat avec la Section Paloise, qu’il a rejoint en 2022, jusqu’en 2029. Et en octobre dernier, il en expliquait les raisons. « Depuis mon arrivée à Pau il y a 3 ans, j’ai grandi et mûri au sein de ce club. Aujourd’hui, j’ai pleinement confiance en son projet » avait déclaré le trois-quart centre de 22 ans.