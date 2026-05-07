Top 14 - Le Stade Toulousain contre l’UBB : «La bête va mordre», l’avertissement de Vincent Moscato !

Pierrick Levallet

En Top 14, le Stade toulousain est l’équipe à battre. Antoine Dupont et les siens souhaitent naturellement défendre leur titre. L’UBB, de son côté, espère prendre un Bouclier de Brennus aux Rouge-et-Noir. Vincent Moscato s’est toutefois permis d’envoyer un avertissement aux hommes de Yannick Bru pour les phases finales du championnat.

Le Stade toulousain est considéré comme l’équipe à battre en Top 14. Antoine Dupont et les siens dominent le championnat depuis un moment déjà. L’UBB espère toutefois pouvoir prendre un Bouclier de Brennus aux Rouge-et-Noir et réaliser le doublé avec un éventuel sacre en Champions Cup. Vincent Moscato a toutefois envoyé un avertissement à Louis Bielle-Biarrey et ses coéquipiers concernant un possible duel face aux hommes d’Ugo Mola.

«Il me semble qu’ils sont plus friables» « La bonne année pour prendre Toulouse ? S’ils restent comme ils sont, c’est la bonne année. Après, je pense qu’ils vont avoir un coup d’accélérateur rapidement. Il me semble que le jeu de Toulouse a été vu, revu et identifié. Ils ont des joueurs extraordinaires mais ils ont des joueurs qui ont fait beaucoup de matchs dans le Tournoi [des VI Nations], qui sont peut-être usés. À partir de là, il me semble qu’ils sont plus friables » a d’abord expliqué l’ancien joueur de l’UBB dans le Super Moscato Show.