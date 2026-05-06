Antoine Dupont et Isabelle Ithurburu mis à l’honneur par les fans de rugby !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait plus d’une décennie qu’Isabelle Ithurburu est une journaliste qui compte dans le paysage du rugby français. Avant de couvrir le XV de France sur TF1, elle fut une habituée des stades du Top 14 sur Canal+. Au point où les fans l’ont inclus dans un même classement que la coqueluche du rugby tricolore : Antoine Dupont.

Du pavillon Baltard de Nogent-sur-Marne pour un prime de la Nouvelle Star aux plateaux télés d’Infosport+ puis de Canal+ pour Jour de rugby notamment. Isabelle Ithurburu a connu une riche carrière de journaliste au sein du groupe Canal pendant plus d’une décennie avant de se lancer un nouveau défi chez TF1 à compter de 2023. Ce qui lui a permis de couvrir la Coupe du monde de rugby 2023 entre autres, mais aussi les Tournois des 6 nations ainsi que l’émission hebdomadaire 50 minutes Inside les samedis, succédant à Nikos Aliagas.

Isabelle Ithurburu et Antoine Dupont dans le classement des personnalités les plus influentes du rugby français Isabelle Ithurburu, malgré sa diversification sur le petit écran, n’étant plus cantonné à l’actualité du ballon ovale comme ce fut le cas chez Canal maintenant qu’elle travaille pour TF1, demeure une figure forte du rugby français. C’est en effet l’un des enseignements que l’on peut tirer du classement de Rugby Magazine. La journaliste figure à la 25ème position du top 30 des personnalités les plus influentes du rugby français. Tout en haut de la pyramide, on retrouve sans surprise l’étendard tricolore de la discipline : Antoine Dupont.