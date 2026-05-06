Real Madrid : On connaît à «99 %» le nom du prochain entraîneur de Kylian Mbappé ?

Alexis Brunet

Cet été, on devrait s’attendre à de nombreux changements du côté du Real Madrid. À cause d’une saison blanche, Alvaro Arbeloa devrait être poussé vers la sortie. Le club espagnol s’active d’ailleurs pour lui trouver un remplaçant et selon les informations d’un journaliste, c’est José Mourinho qui aurait de très grandes chances de faire son retour au sein de la Casa Blanca.

Dimanche soir, le FC Barcelone pourrait être sacré champion d’Espagne sur sa pelouse contre le Real Madrid. Un nouveau potentiel gros coup dur pour les Merengue qui vivent déjà une saison plus que compliquée. Les partenaires de Kylian Mbappé ne vont remporter aucun titre et forcément pour un club de cette importance cela va avoir de graves conséquences.

Arbeloa remplacé par Mourinho ? Après une saison compliquée, le premier à sauter est souvent l’entraîneur et Alvaro Arbeloa ne devrait pas y échapper. Arrivé en cours d’exercice pour remplacer Xabi Alonso, l’ancien défenseur du club madrilène devrait s’en aller cet été. Florentino Pérez aurait déjà commencé à s’activer pour lui trouver un remplaçant et selon le journaliste José Félix Diaz, le président de la Casa Blanca aurait trouvé chaussure à son pied. « Je pense qu’il y a 99 % de chances que Mourinho soit le prochain entraîneur du Real Madrid. Il n'y a eu aucun mouvement avec d'autres entraîneurs, seulement avec Mourinho. Toutes les routes mènent à lui. »