L’OM en crise : C’est décidé, les supporters préparent une grève !

Alexis Brunet

Actuellement, l’OM est touché par une grave crise. Le club phocéen est septième du championnat et donc pas qualifié pour la moindre coupe d’Europe. Forcément, cela ne plait pas aux supporters et ces derniers auraient décidé d’agir ou plus précisément de ne pas agir. Une grève a été décrété pour les deux derniers matchs de la saison : à l’extérieur contre Le Havre et à domicile contre le Stade Rennais.

L’OM doit attendre avec impatience que la saison se termine. Le club phocéen a encore une fois vécu une année plus que compliquée, marquée par de nombreux départs, mais également des résultats sportifs plus que décevants. Roberto De Zerbi ainsi que Pablo Longoria sont déjà partis et Medhi Benatia va les imiter à la fin de la journée. Arrivé pour remplacer l’Italien en cours de saison, Habib Beye pourrait lui aussi ne pas survivre et s’en aller cet été, un an avant la fin de son contrat.

Les supporters de l’OM vont faire grève En plus de tous ces départs, l’OM est actuellement septième de Ligue 1 et donc non qualifié pour la moindre coupe d’Europe. Une situation catastrophique, qui aurait poussé les supporters à réagir. Selon les informations de Foot Mercato, différents mouvements ultras marseillais se sont réunis mardi et une décision a été prise. Ces derniers vont faire la grève à partir du prochain match, ce qui implique le silence absolu, sans la moindre forme de violences.