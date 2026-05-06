Ça chauffe en coulisses à l’OM ? «La situation est très très tendue»

Alexis Brunet

Rien ne va plus à l’OM. Le club phocéen vit une fin de saison très agitée et la Ligue des champions est déjà hors de portée des joueurs d’Habib Beye. Ces derniers enchaînent les mises au vert et cela ne plairait pas tellement à l’effectif marseillais. L’ambiance se serait sérieusement dégradée dans le vestiaire phocéen alors qu’il reste deux matchs à jouer.

À quelle place finira l’OM à la fin de la saison ? Difficile encore d’y voir très clair alors qu’il reste deux matchs de championnat à disputer, mais en tout cas ce qui est certain c’est que le club phocéen ne finira pas sur le podium. Après une grosse défaite 3-0 face à Nantes le week-end dernier, les coéquipiers de Mason Greenwood ont dit adieu à leur espoir de troisième place et par conséquent à la Ligue des champions la saison prochaine.

L’OM multiplie les mises au vert et cela commence à peser Cette saison, l’OM a tout tenté pour essayer d’accrocher la Ligue des champions. Le club phocéen a réalisé plusieurs stages de cohésion d’équipe, que cela soit sous les ordres de Roberto De Zerbi ou bien d’Habib Beye. Cela n’a pas forcément porté ses fruits, mais les dirigeants marseillais veulent aller au bout de leur idée. Depuis lundi, les coéquipiers de Facundo Medina se trouvent à la Commanderie pour une grosse mise au vert et cela devrait durer au moins jusqu’à jeudi. Problème, selon les informations du compte X La Minute OM, cette situation et cet enchaînement de mise au vert seraient assez mal vécus par le vestiaire. L’ambiance dans le groupe se serait clairement dégradée et les joueurs ne seraient plus vraiment impliqués.