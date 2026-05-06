Bayern Munich-PSG : A la place de Luis Enrique, ce consultant de La Chaine L’Equipe préparerait une surprise

Ce mercredi, le PSG affronte le Bayern Munich en terres allemandes pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. A quelques heures de ce match, il y a quelques interrogations sur la composition de Luis Enrique. Avec Warren Zaïre-Emery qui devrait remplacer Achraf Hakimi comme arrière droit, la question est de savoir qui sera aligné au milieu avec Vitinha et Joao Neves. Benoit Trémoulinas opterait lui pour une option peu évoquée jusqu’à présent.
Ayant perdu Achraf Hakimi sur blessure, le PSG va donc devoir faire sans l’arrière droit marocain pour le match retour face au Bayern Munich. Une absence de taille qu’il va falloir pallier. Quelle sera la solution trouvée par Luis Enrique ? Ayant déjà remplacé Hakimi à ce poste, Warren Zaïre-Emery est le favori pour se retrouver face à Luis Diaz. Mais voilà qu’avec ce repositionnement du Français, une place se libère au milieu de terrain du PSG aux cotés de Vitinha et Joao Neves.
Qui avec Vitinha et Neves ?
Qui accompagnera les deux Portugais au milieu de terrain pour cette rencontre entre le Bayern Munich et le PSG ? Au cours des derniers jours, différentes options ont été évoquées. De retour de blessure, Fabian Ruiz pourrait bien reformer le trio magique de la saison dernière. Mais d’autres options s’offrent à Luis Enrique, comme celle de Lucas Beraldo, que l’entraineur du PSG a repositionné au milieu de terrain. Et voilà que d’autres réclament également la présence de Désiré Doué dans ce secteur.
« Au milieu, Ruiz est trop juste, je mets Kang-in Lee »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Benoit Trémoulinas a réagi dans un premier temps à cette idée de mettre Désiré Doué au milieu de terrain. « Si on met Désiré Doué, on en saliverait tous, offensivement, ce serait exceptionnel, mais on est au Bayern. Il faut quand même un minimum au milieu de terrain. On a vu qu’à l’aller il y avait Warren, Vitinha, Neves, ça a été malgré tout compliqué par moment. Là, si on rajoute Doué, ce n’est pas un 6 comme Zaïre-Emery », a-t-il expliqué. C’est ensuite que le consultant de La Chaine L’Equipe a évoqué l’option surprise qu’il alignerait s’il était à la place de Luis Enrique : Kang-in Lee. « Je vais vous dire qui je mets dans ce milieu de terrain à 3, je pense que personne y pense. Mais si Zaïre-Emery va côté droit, ce qui est plutôt logique, à la place d’Hakimi, au milieu, Ruiz est trop juste, je mets Kang-in Lee. Vous savez pourquoi ? Il faut quelqu’un qui court au milieu. On est obligé. Ruiz est un peu juste physiquement, il y aura trop de vivacité au milieu. Si vous mettez Lee dans un milieu à 3 c’est quelqu’un qui peut aller au charbon, qui peut courir énormément et qui écoutera son coach », a lâché Trémoulinas.