Bayern Munich-PSG : A la place de Luis Enrique, ce consultant de La Chaine L’Equipe préparerait une surprise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi, le PSG affronte le Bayern Munich en terres allemandes pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. A quelques heures de ce match, il y a quelques interrogations sur la composition de Luis Enrique. Avec Warren Zaïre-Emery qui devrait remplacer Achraf Hakimi comme arrière droit, la question est de savoir qui sera aligné au milieu avec Vitinha et Joao Neves. Benoit Trémoulinas opterait lui pour une option peu évoquée jusqu’à présent.

Ayant perdu Achraf Hakimi sur blessure, le PSG va donc devoir faire sans l’arrière droit marocain pour le match retour face au Bayern Munich. Une absence de taille qu’il va falloir pallier. Quelle sera la solution trouvée par Luis Enrique ? Ayant déjà remplacé Hakimi à ce poste, Warren Zaïre-Emery est le favori pour se retrouver face à Luis Diaz. Mais voilà qu’avec ce repositionnement du Français, une place se libère au milieu de terrain du PSG aux cotés de Vitinha et Joao Neves.

Qui avec Vitinha et Neves ? Qui accompagnera les deux Portugais au milieu de terrain pour cette rencontre entre le Bayern Munich et le PSG ? Au cours des derniers jours, différentes options ont été évoquées. De retour de blessure, Fabian Ruiz pourrait bien reformer le trio magique de la saison dernière. Mais d’autres options s’offrent à Luis Enrique, comme celle de Lucas Beraldo, que l’entraineur du PSG a repositionné au milieu de terrain. Et voilà que d’autres réclament également la présence de Désiré Doué dans ce secteur.