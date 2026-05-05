PSG - Blessure d’Achraf Hakimi : Warren Zaïre-Emery est prêt à tout pour aider contre le Bayern Munich

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG a remporté le match aller face au Bayern Munich (5-4), il a aussi vu Achraf Hakimi se blesser. Ce mercredi, c’est donc sans le Marocain que Luis Enrique va devoir faire. Qui va alors le remplacer au poste d’arrière droit ? La tendance va en faveur de Warren Zaïre-Emery. Et voilà que le joueur du PSG est prêt à jouer n’importe où.

Ce mercredi soir, le PSG va se présenter face au Bayern Munich pas au complet. En effet, le club de la capitale devra faire sans Achraf Hakimi, blessé lors du match aller. Essentiel dans l’équipe de Luis Enrique, le Marocain va donc énormément manquer et le remplacer ne sera pas simple. Quelle sera alors l’option privilégiée par l’entraîneur du PSG pour pallier l’absence d’Hakimi ? Ayant déjà dépanné à ce poste d’arrière droite, Warren Zaïre-Emery avait montré de belles choses et pourrait donc être aligné face à Luis Diaz.

« Peu importe où on me met, je serai prêt » Justement, Warren Zaïre-Emery était en conférence de presse ce mercredi à la veille de Bayern Munich-PSG. Interrogé sur le fait de remplacer Achraf Hakimi comme arrière droit, celui qui joue d’habitude au milieu de terrain avec le PSG a répondu : « On est tous prêt pour ce match, rien ne change de d'habitude. On saura demain à la causerie qui jouera où. On est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours changer de position. Je peux me retrouver latéral droit, comme excentré ou numéro 9. Peu importe où on me met, je serai prêt ».