Pochettino a vécu un calvaire au PSG, «si on joue pour Mbappé, on ne peut pas jouer pour Messi...» 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a vu un grand nombre de stars passer depuis le lancement de l’ère-QSI. Mais Mauricio Pochettino a dû gérer un vestiaire peuplé d’étoiles du football mondial et à part Christophe Galtier, personne d’autre n’en a fait l’expérience à Paris. Le sélectionneur de la Team USA est revenu sur cette période délicate au niveau du management.

Mauricio Pochettino acceptait de reprendre les rênes de l’équipe première du PSG en janvier 2021 quelques jours après l’éviction de Thomas Tuchel alors que le Paris Saint-Germain sortait d’une finale de Ligue des champions perdue. Après son long séjour à Tottenham où il avait pu emmener l’équipe d’Harry Kane, Heung-min Son ou encore Hugo Lloris en finale de C1 en 2019, Pochettino relevait le défi du PSG. Néanmoins, six mois après son arrivée, Lionel Messi a déposé ses valises à Paris, le forçant à trouver une solution tactique pour faire cohabiter l’Argentin, Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne.

«Le plus difficile, c’est pour les joueurs en défense et les milieux de terrain» Une mission impossible selon Mauricio Pochettino qui s’est confié à Gary Neville, Roy Keane ou encore Ian Wright pour le programme The Overlap de Sky Sports la semaine dernière. « Que voulait Messi ? Construire depuis l'arrière, un rythme lent, de la qualité, du jeu de combinaison, des passes rapides. Parce qu'il a la capacité de prendre le ballon et de dribbler un, deux ou trois joueurs. Mais que voulait Mbappé ? On est en retrait, on récupère le ballon et il va dans l'espace : ‘Donne-moi le ballon et je vais courir’. Mais si on joue pour Mbappé, on ne peut pas jouer pour Messi. Quand on joue pour Messi, Mbappé dit : ‘Je n’ai pas le temps, ma qualité, c’est de courir dans l’espace, mais je n’ai pas ça’. Neymar voulait jouer avec le ballon, tu sais. Et c’est ça l’important : parfois, il faut comprendre ça, puis essayer de mettre cette idée en pratique. Le plus difficile, c’est pour les joueurs en défense et les milieux de terrain ».