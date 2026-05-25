«Un défi immense» : Guardiola avec le Maroc, le projet proposé sur RMC !

Alexis Brunet

Après dix saisons, Pep Guardiola a décidé de mettre fin à son aventure à Manchester City cet été. Le technicien espagnol va désormais prendre un peu de temps pour lui, mais il n’a pas prévu de mettre un terme à sa carrière. Le consultant de RMC Walid Acherchour l’imagine bien prendre en main le Maroc dans quelques années.

Une ère a pris fin à Manchester City. Après 10 ans chez les Cityzens, Pep Guardiola a décidé de s’en aller à l’issue de la saison. Au total, l’entraîneur espagnol aura récolté 20 titres avec la formation anglaise, dont six Premier League et bien évidemment une Ligue des champions en 2023. L’ancien coach du FC Barcelone a dit vouloir prendre un peu de repos maintenant, mais il ne devrait pas mettre un terme à sa carrière.

Un avenir en Italie pour Pep Guardiola ? Quand Pep Guardiola se sera reposé, il faudra qu’il se trouve un nouveau projet, mais qu’est-ce qui pourrait intéresser l’ancien coach de Manchester City ? Dans Génération After sur RMC, Walid Acherchour a essayé de trouver le futur club de l’Espagnol. Selon le consultant, son avenir pourrait s’écrire du côté de l’Italie. « Politiquement, il ne peut pas prendre l'Espagne, alors qu'il y avait peut-être une affiliation plutôt logique, surtout avec la filière footballistique et les joueurs qui peuvent le faire gagner. Je me demandais quelles étaient les pistes, peut-être aller chercher un club italien qui lui manque, parce qu'il a joué à la Roma, à Brescia aussi. Je suis pas sûr qu'il aille à Brescia, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent sur un projet un peu plus petit en termes de dimension pour voir ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a été tellement grandiose. Est-ce qu'il changerait son fusil d'épaule sur une fin de carrière ? L'AS Roma ou l'AC Milan, un gros club italien qu'il n'a pas fait pour essayer de continuer à remplir l'armoire à trophées, surtout que Milan n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2007 et que la Roma ne l'a jamais gagnée, ou même essayer d'aller gagner un Scudetto pour la Roma. »