«Un défi immense» : Guardiola avec le Maroc, le projet proposé sur RMC !

Après dix saisons, Pep Guardiola a décidé de mettre fin à son aventure à Manchester City cet été. Le technicien espagnol va désormais prendre un peu de temps pour lui, mais il n’a pas prévu de mettre un terme à sa carrière. Le consultant de RMC Walid Acherchour l’imagine bien prendre en main le Maroc dans quelques années.
Une ère a pris fin à Manchester City. Après 10 ans chez les Cityzens, Pep Guardiola a décidé de s’en aller à l’issue de la saison. Au total, l’entraîneur espagnol aura récolté 20 titres avec la formation anglaise, dont six Premier League et bien évidemment une Ligue des champions en 2023. L’ancien coach du FC Barcelone a dit vouloir prendre un peu de repos maintenant, mais il ne devrait pas mettre un terme à sa carrière.
Un avenir en Italie pour Pep Guardiola ?
Quand Pep Guardiola se sera reposé, il faudra qu’il se trouve un nouveau projet, mais qu’est-ce qui pourrait intéresser l’ancien coach de Manchester City ? Dans Génération After sur RMC, Walid Acherchour a essayé de trouver le futur club de l’Espagnol. Selon le consultant, son avenir pourrait s’écrire du côté de l’Italie. « Politiquement, il ne peut pas prendre l'Espagne, alors qu'il y avait peut-être une affiliation plutôt logique, surtout avec la filière footballistique et les joueurs qui peuvent le faire gagner. Je me demandais quelles étaient les pistes, peut-être aller chercher un club italien qui lui manque, parce qu'il a joué à la Roma, à Brescia aussi. Je suis pas sûr qu'il aille à Brescia, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent sur un projet un peu plus petit en termes de dimension pour voir ce qu'il pourrait faire, parce qu'il a été tellement grandiose. Est-ce qu'il changerait son fusil d'épaule sur une fin de carrière ? L'AS Roma ou l'AC Milan, un gros club italien qu'il n'a pas fait pour essayer de continuer à remplir l'armoire à trophées, surtout que Milan n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis 2007 et que la Roma ne l'a jamais gagnée, ou même essayer d'aller gagner un Scudetto pour la Roma. »
« Je pensais aussi au Maroc parce qu'il y a un défi immense »
Outre un club, Pep Guardiola pourrait prendre les rênes d’une sélection. Toujours selon Walid Acherchour, le Maroc ou bien le Portugal pourraient être des options. « Aller chercher un nouveau riche, le Paris FC dans deux ou trois ans peut-être. Et après, il y a le football de sélection. En Angleterre, il ira pas à Manchester United, je le vois pas aller à Liverpool. En Espagne, il n'ira pas au Real Madrid, ni à l'Atlético par rapport au football proposé. On parle beaucoup de l'Arabie saoudite par rapport au pognon que ça peut dégager, mais je ne suis pas sûr que Guardiola y aille en termes de défi sportif, mais il y a une prochaine Coupe du monde Il y a l'Argentine post-Scaloni. Je pensais peut-être à l'Italie, mais je trouve que le défi est beaucoup trop grand, avec un réservoir qui est quand même maigre, très très réduit. Le Portugal, mais vu le côté un peu rival du côté de l'Espagne, ça peut être aussi compliqué. Je pensais aussi au Maroc parce qu'il y a un défi immense. Il y a une proximité avec l'Espagne sur le côté géographique et il y a une Coupe du monde 2030 ; et il y a des gros moyens au Maroc. En plus, le Maroc vient de faire demi-finale de Coupe du monde. »