Transfert de Julian Alvarez : Le PSG menacé par une offensive «agressive» ?

Alors qu’il est sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030, Julian Alvarez n’a jamais autant été annoncé sur le départ. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs pullulent quant à un transfert de l’international argentin et le PSG serait notamment très bien placé. Toutefois, le club de la capitale pourrait prochainement se faire doubler par une offensive agressive de la part d’Arsenal.
Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG est déjà au centre des rumeurs. En effet, cela fait plusieurs semaines déjà que le nom du club de la capitale est lié à celui de Julian Alvarez. L’international argentin ne serait pas certain de rester à l’Atlético de Madrid et le champion de France pourrait en profiter. Attention toutefois, car la formation de Luis Enrique ne serait pas la seule à avoir des vues sur l’ancien joueur de Manchester City.
Arsenal va se montrer agressif pour Alvarez ?
Parmi les autres prétendants de Julian Alvarez, on retrouve notamment le FC Barcelone et Arsenal. Le dossier serait compliqué pour le FC Barcelone qui ne dispose pas de très grands moyens financiers, mais la donne serait différente pour les Gunners. D’ailleurs, selon les informations de Teamtalk, le club anglais pourrait prochainement organiser une offensive assez agressive pour s’offrir les services de l’attaquant des Colchoneros.
Combien vaut Julian Alvarez ?
Julian Alvarez est très courtisé car, dans un marché assez fermé pour les numéros neuf il figure comme une vraie opportunité. Une opportunité, oui, mais qui coûte cher. Estimé à 90M€ par le site spécialisé Transfermarkt, l’international argentin pourrait partir pour bien plus. En effet, l’Atlético de Madrid ne souhaiterait pas le perdre et de plus son contrat court jusqu’en juin 2030. Les clubs intéressés devront donc dépenser une petite fortune s’ils veulent mettre la main sur le champion du monde 2022, ce qui devrait définitivement écarter le FC Barcelone du dossier.