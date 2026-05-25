Transfert de Julian Alvarez : Le PSG menacé par une offensive «agressive» ?

Alexis Brunet

Alors qu’il est sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030, Julian Alvarez n’a jamais autant été annoncé sur le départ. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs pullulent quant à un transfert de l’international argentin et le PSG serait notamment très bien placé. Toutefois, le club de la capitale pourrait prochainement se faire doubler par une offensive agressive de la part d’Arsenal.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG est déjà au centre des rumeurs. En effet, cela fait plusieurs semaines déjà que le nom du club de la capitale est lié à celui de Julian Alvarez. L’international argentin ne serait pas certain de rester à l’Atlético de Madrid et le champion de France pourrait en profiter. Attention toutefois, car la formation de Luis Enrique ne serait pas la seule à avoir des vues sur l’ancien joueur de Manchester City.

Arsenal va se montrer agressif pour Alvarez ? Parmi les autres prétendants de Julian Alvarez, on retrouve notamment le FC Barcelone et Arsenal. Le dossier serait compliqué pour le FC Barcelone qui ne dispose pas de très grands moyens financiers, mais la donne serait différente pour les Gunners. D’ailleurs, selon les informations de Teamtalk, le club anglais pourrait prochainement organiser une offensive assez agressive pour s’offrir les services de l’attaquant des Colchoneros.