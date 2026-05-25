Mercato - OM : Greenwood à un pré-accord avec une équipe surprise !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood s'est engagé pour une durée de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 marseillais pourrait faire ses valises lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Mason Greenwood aurait un pré-accord avec Fenerbahçe, et ce, même s'il n'était pas vraiment emballé par l'idée d'évoluer dans le championnat turc.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a alerté la direction de l'OM. Désireux de recruter l'attaquant de 24 ans, le club de Frank McCourt a fait le nécessaire pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, son offre à hauteur de 26M€ a fait plier les Red Devils lors de l'été 2024.

OM : Un départ à Fenerbahçe pour Greenwood ? Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons - soit jusqu'au 30 juin 2029 - avec l'OM. Malgré tout, l'ailier droit anglais pourrait prendre le large dès le prochain mercato estival, qui ouvrira ses portes le 15 juin. A en croire Zafer Ertas, Mason Greenwood pourrait signer à Fenerbahçe à l'intersaison. D'après le journaliste turc, Hakan Safi - candidat à la présidence du club stambouliote - aurait un pré-accord avec le pensionnaire de l'OM. Comme le précise Le Phocéen, cette information est surprenante, puisque Mason Greenwood ne serait pas vraiment emballé par l'idée d'évoluer dans un championnat « jugé trop éloigné des principaux championnats européens ». Reste à savoir son transfert vers la Turquie finira par se concrétiser.