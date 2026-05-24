Des tensions avec Mason Greenwood ? La grosse accusation contre l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, l’Olympique de Marseille a connu plusieurs crises sportives et institutionnelles. Des rumeurs de tension ont éclaté, concernant notamment l’attaquant anglais Mason Greenwood. Rapporté par La Provence, un proche du groupe dément ces rumeurs et accuse le club de les avoir délibérément diffusées…

Star de l’OM, Mason Greenwood voit son avenir s’écrire en pointillé à l’issue de sa deuxième saison dans la cité phocéenne. Et pour cause, sans les recettes liées à la Ligue des champions, la direction doit renflouer les caisses avec le mercato et pourrait voir d’un bon œil le départ de l’attaquant anglais, qui dispose de la meilleure valeur marchande. Les dernières semaines ont été agitées pour Mason Greenwood, que l’on dit peu impliqué en coulisses et en froid avec Habib Beye. Une version démentie par les deux hommes.

« C'est la course à la mauvaise info et au mensonge » « Il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias, Habib est un bon gars, j’ai confiance en lui et lui a confiance en moi », avait notamment confié Greenwood au micro de Ligue 1+ après la victoire face au Havre. « Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, que j'entends que j'ai eu un clash, que j'ai arrêté l'entraînement à cause de Mason Greenwood, c'est ça qui me désole aujourd'hui dans le métier, où plus rien n'est vérifié. C'est la course à la mauvaise info et au mensonge », avait pour sa part regretté Habib Beye.