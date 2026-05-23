Galtier à l’OM : Des retrouvailles compliquées après le scandale raciste ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison de l'OM se termine enfin, le club va devoir bâtir un nouveau projet en vue de la prochaine saison. Habib Beye, recruté il y a 3 mois, est sur le départ et pour prendre sa suite, de nombreux noms ont été évoqués ces dernières semaines. Le nom de Christophe Galtier revient avec insistance récemment mais un problème est évoqué. Un scandale raciste pourrait compliquer les choses.

Entraîneur du club de Neom, en Arabie saoudite, Christophe Galtier serait clairement dans les petits papiers de l'OM. L'ancien coach du PSG serait même la cible privilégiée des dirigeants pour remplacer Habib Beye, dont le bilan a été plutôt négatif depuis sa prise de fonction. Mais le dossier semble difficile à régler en raison d'un ancien scandale raciste qui pourrait refaire surface et qui concerne un joueur.

Galtier à l'OM, des retrouvailles avec Gouiri ? En faisant son arrivée à l'OM, Christophe Galtier pourrait donc retrouver Amine Gouiri dans les rangs du club. En 2023, Galtier avait été lié à un procès le visant pour discrimination et harcèlement envers les joueurs musulmans de l'OGC Nice, où il a été coach entre 2021 et 2022. A cette époque-là, il a pu voir passer dans le club Amine Gouiri entre autres, qui fait partie des joueurs et encadrants qui avaient soutenu les accusations à l'encontre de Galtier à l'époque comme le rappelle Massilia Zone.