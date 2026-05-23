Mercato : L’OM active une piste surprenante pour remplacer Geronimo Rulli !

Alexis Brunet

Contre le Stade Rennais le 17 mai dernier, Geronimo Rulli a peut-être disputé le dernier match de son histoire avec l’OM. Le gardien argentin pourrait être vendu cet été, en tout cas Marseille lui cherche déjà un remplaçant. Le club phocéen aurait des vues sur le portier de Valence et de la Macédoine du Nord : Stole Dimitrievski.

Cet été, le mercato de l’OM s’annonce particulièrement agité. En proie à de grosses difficultés financières, le club phocéen va chercher à vendre certains joueurs et tout le monde aurait un bon de départ. La direction marseillaise étudiera toutes les offres qu’elle recevra et si elle s’y retrouve financièrement, elle y répondra positivement. De nombreux cadres pourraient donc quitter le sud de la France à l’image de Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou bien encore Geronimo Rulli.

L’OM a trouvé le remplaçant de Rulli Pas forcément impérial toute la saison, Geronimo Rulli pourrait aller voir ailleurs cet été, d’autant plus que son contrat prendra fin l’été prochain. D’après les informations de Foot Mercato, l’OM aurait d’ailleurs anticipé un possible départ de l’international argentin et aurait trouvé son possible successeur en Liga. La direction marseillaise serait intéressée par Stole Dimitrievski, qui évolue à Valence et qui est également le portier de la Macédoine du Nord.