Real Madrid : Un transfert de rêve est annoncé, Mourinho se déplace en personne !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante conclue sans le moindre trophée, le Real Madrid va tenter de se relancer en vue de la prochaine saison. Le club espagnol a choisi de faire de José Mourinho son prochain entraîneur. Si son arrivée n'a pas encore été officialisée, le coach portugais est très surveillé. Il est en Allemagne ce samedi pour la finale de la Coupe d'Allemagne et pour avoir un œil sur l'une des cibles privilégiées du Real Madrid.

Alors qu'il n'a pas encore été désigné officiellement, José Mourinho aurait peut-être déjà une première mission au Real Madrid. L'entraîneur portugais, sur le banc du Benfica cette saison, a été aperçu en Allemagne ce samedi à quelques heures de la finale de la Coupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et Stuttgart. Un transfert de rêve se prépare...

Le Real Madrid rêve d'un gros transfert Cette saison, le Real Madrid n'a pas réussi à faire fonctionner son effectif correctement. Les joueurs ont déçu et cet été, le club pourrait réagir en allant chercher de nouveaux profils. Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, les dirigeants madrilènes rêveraient de recruter Michael Olise. Le Français est sous contrat jusqu'en 2029 mais visiblement il intéresse de près Florentino Pérez notamment. Sa saison avec le Bayern Munich a été excellente malgré la demi-finale perdue face au PSG en Ligue des champions.