CAN 2025 : Des mois plus tard, le Roi du Maroc intervient après le scandale !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En janvier dernier, la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal a accouché d'un scénario improbable où de nombreuses polémiques sont nées. Parmi elles, des supporters sénégalais avaient été emprisonnés après le match pour des faits de violence. Le Roi du Maroc Mohammed VI a réagi ce samedi.

Même plus de 4 mois plus tard, la finale de la CAN 2025 continue de faire couler de l'encre. La finale entre le Sénégal et le Maroc, qui a vu dans un premier temps la victoire du Sénégal, a vu de nombreux événements survenir. Des faits de violence de la part de supporters sénégalais ont été commis, notamment lorsque l'arbitre a accordé un penalty au Maroc à la fin du match. Depuis, certains ont été emprisonnés depuis tout ce temps à Rabat. Le Roi vient de leur accorder la grâce.

Le Roi Mohammed VI accorde la grâce aux supporters sénégalais Dans un communiqué royal, on apprend que Mohammed VI accepte de libérer ces supporters sénégalais, un geste très fort à quelques jours de l'Aïd. « Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd Al Adha, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, Sa Grâce Royale aux supporters sénégalais condamnés pour des infractions commises à l’occasion des compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations, organisées par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Par cette Haute Décision, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, témoigne de la profondeur des liens profonds d’amitié, de fraternité et de coopération unissant le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Cette Grâce illustre en outre la permanence des valeurs cardinales qui fondent l’identité marocaine, au premier rang desquelles la clémence, la bienveillance, la générosité et l’esprit de tolérance » peut-on lire.