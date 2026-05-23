Mercato : Un chèque de 500 000€ va bloquer l’OM pour ce transfert

Alexis Brunet

Après plusieurs saisons du côté de l’OM, Geronimo Rulli pourrait quitter le sud de la France cet été. L’OM aurait d’ailleurs déjà avancé sur le dossier de son possible successeur : Stole Dimitrievski. Toutefois, l’arrivée du portier de 32 ans à Marseille pourrait ne jamais voir le jour à cause d’un chèque de 500 000€. Explications.

Cet été, l’OM va devoir continuer sa reconstruction entamée il y a quelques mois avec l’arrivée de Stéphane Richard comme nouveau président. Le club phocéen se cherche également un nouvel entraîneur ainsi qu’un nouveau directeur sportif, mais il faudra surtout que ce dernier construise un effectif solide pour la saison prochaine où Marseille devra lutter sur trois tableaux : la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa.

L’OM pense à Dimitrievski pour remplacer Rulli Avant de se mettre à dépenser de l’argent cet été, l’OM va d’abord devoir en récupérer. Le club phocéen a besoin de réaliser plusieurs ventes pour respirer un peu plus et de nombreux cadres pourraient donc s’en aller. C’est notamment le cas de Geronimo Rulli, qui n’a pas forcément donné entière satisfaction cette saison et à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Selon les informations de Foot Mercato, Marseille aurait d’ailleurs déjà trouvé son remplaçant en Liga en la personne de Stole Dimitrievski, le portier de Valence.