Safonov et Zabarnyi : Le geste «très intelligent» au PSG pour éviter le conflit

L'année dernière, Illia Zabarnyi avait fait son arrivée au PSG dans un contexte un peu particulier puisque l'Ukrainien a dû faire face à un Russe, Matvey Safonov. Le défenseur, très attaché à son pays, ne cesse de dénoncer les agissements russes dans ce contexte de guerre. Le club a pris les choses très au sérieux et les deux hommes font tout pour s'éviter. Une vidéo de leur dernier entraînement montre qu'ils ne se sont pas serré la main, un geste jugé comme intelligent.
Dans ce contexte de guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis 2022, la cohabitation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov aurait pu être très compliquée à gérer au PSG. Surtout que le gardien russe a réussi à décrocher sa place de numéro 1 au détriment de Lucas Chevalier. Mais les deux joueurs parviennent à le faire le tout sans trop se calculer. Alors qu'une vidéo les montrant en train de s'ignorer fait surface, un journaliste apporte plus de contexte.
Safonov et Zabarnyi s'ignorent au PSG, la raison est expliquée
Journaliste pour ICI Paris Île-de-France notamment, Bruno Salomon explique les raisons qui poussent Illia Zabarnyi et Matvey Safonov à s'ignorer et ne montrer aucun signe d'interaction en public. « Il y a peu, une journaliste ukrainienne m'expliquait que la moindre image de Zabarnyi et Safonov qui se félicitent pourrait être récupérée par la Russie pour de la propagande et très mal vécue en Ukraine. Donc la non-poignée de main est surtout un geste intelligent des deux » écrit-il sur son compte X.
Le PSG gère bien la situation
L'été dernier, Illia Zabarnyi avait débarqué dans le collectif parisien en affichant clairement ses opinions concernant ce conflit. La perspective de croiser Matvey Safonov ne l'a pas dérangé pour remplir ses obligations professionnelles envers le club. Après une saison entière à jouer ensemble, les deux hommes ont même porté à 13 reprises le maillot du PSG en même temps en compétition. La situation semble être sous contrôle.