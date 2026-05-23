Safonov et Zabarnyi : Le geste «très intelligent» au PSG pour éviter le conflit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, Illia Zabarnyi avait fait son arrivée au PSG dans un contexte un peu particulier puisque l'Ukrainien a dû faire face à un Russe, Matvey Safonov. Le défenseur, très attaché à son pays, ne cesse de dénoncer les agissements russes dans ce contexte de guerre. Le club a pris les choses très au sérieux et les deux hommes font tout pour s'éviter. Une vidéo de leur dernier entraînement montre qu'ils ne se sont pas serré la main, un geste jugé comme intelligent.

Dans ce contexte de guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis 2022, la cohabitation entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov aurait pu être très compliquée à gérer au PSG. Surtout que le gardien russe a réussi à décrocher sa place de numéro 1 au détriment de Lucas Chevalier. Mais les deux joueurs parviennent à le faire le tout sans trop se calculer. Alors qu'une vidéo les montrant en train de s'ignorer fait surface, un journaliste apporte plus de contexte.

Safonov et Zabarnyi s'ignorent au PSG, la raison est expliquée Journaliste pour ICI Paris Île-de-France notamment, Bruno Salomon explique les raisons qui poussent Illia Zabarnyi et Matvey Safonov à s'ignorer et ne montrer aucun signe d'interaction en public. « Il y a peu, une journaliste ukrainienne m'expliquait que la moindre image de Zabarnyi et Safonov qui se félicitent pourrait être récupérée par la Russie pour de la propagande et très mal vécue en Ukraine. Donc la non-poignée de main est surtout un geste intelligent des deux » écrit-il sur son compte X.