Kylian Mbappé : Le malaise encore confirmé au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très critiqué ces derniers mois au Real Madrid, Kylian Mbappé ne va pas connaître une fin de saison de tout repos. L'attaquant français était présent ce samedi soir pour le dernier match de la saison face à l'Athletic Bilbao et il a fait son retour dans le onze de départ d'Alvaro Arbeloa. Mais le public du Santiago Bernabéu ne lui fait pas de cadeau, une nouvelle fois.

Après une saison décevante sans titre, le Real Madrid a vu de nombreuses critiques émerger autour de son leader Kylian Mbappé. Souvent pris pour cible lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens, l'attaquant français se voit reprocher ses moindres faits et gestes. Samedi, le club disputait son dernier match de Liga de la saison face à Bilbao à domicile et pour le retour du capitaine des Bleus en tant que titulaire, l'accueil était plutôt glacial...

Kylian Mbappé encore sifflé au Bernabéu Absent du dernier Clasico officiellement à cause d'une gêne physique, Kylian Mbappé n'avait pas apprécié de devoir déclarer forfait pour la rencontre. Ces derniers mois, l'attaquant français s'est montré moins performant sur le terrain mais il tenait à bien finir la saison. Titulaire face à Bilbao, il a vécu une soirée mouvementée avec le public du Santiago Bernabéu qui n'a pas hésité à le siffler à quasiment toutes ses prises de balles. Lors du dernier match à domicile contre Oviedo, il avait reçu un accueil glacial lors de son entrée en jeu, assurant qu'il acceptait toutefois la situation.