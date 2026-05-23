PSG - Arsenal : Mikel Arteta lance le choc de Ligue des Champions avec une prévision étonnante !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions (18h) à Budapest. Si plusieurs observateurs voient le club parisien favori sur ce choc, l’entraîneur des « Gunners » Mikel Arteta lui, s’est exprimé sur cette finale ce samedi, avouant avoir eu une vision assez étonnante. Explications.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Pour cette édition 2025-2026, le club parisien va devoir affronter Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Si après sa brillante demi-finale face au Bayern Munich, Paris s’avance dans ce choc européen en tant que favori, les « Gunners », tout juste sacrés champions d’Angleterre, n’ont clairement pas abdiqué. Interrogé par Sky Sports ce samedi, Mikel Arteta lui, a avoué avoir eu des visions concernant les performances récentes de son équipe.

« Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image » « J’ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J’ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois. Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. C’était différent des autres saisons. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l’étape suivante, et cette étape se déroulera dans sept jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons. Notre seul objectif maintenant est d’atteindre ce but. L’énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde, car nous avons beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se connaissent, beaucoup de gens connectés au sein et autour du club », a ainsi confié l’entraîneur d’Arsenal.