PSG - Arsenal : Mikel Arteta lance le choc de Ligue des Champions avec une prévision étonnante !

Le 30 mai prochain, le PSG et Arsenal vont s’affronter en finale de la Ligue des Champions (18h) à Budapest. Si plusieurs observateurs voient le club parisien favori sur ce choc, l’entraîneur des « Gunners » Mikel Arteta lui, s’est exprimé sur cette finale ce samedi, avouant avoir eu une vision assez étonnante. Explications.
Pour la deuxième année consécutive, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Pour cette édition 2025-2026, le club parisien va devoir affronter Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Si après sa brillante demi-finale face au Bayern Munich, Paris s’avance dans ce choc européen en tant que favori, les « Gunners », tout juste sacrés champions d’Angleterre, n’ont clairement pas abdiqué. Interrogé par Sky Sports ce samedi, Mikel Arteta lui, a avoué avoir eu des visions concernant les performances récentes de son équipe.
« Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image »
« J’ai imaginé gagner ce titre à de nombreuses reprises. Mais cette fois-ci, plus que jamais, il y avait quelque chose. J’ai beaucoup visualisé les choses ces derniers mois. Je pouvais fermer les yeux et je pouvais visualiser cette image. C’était différent des autres saisons. Voilà où nous en sommes actuellement, et maintenant, nous devons passer à l’étape suivante, et cette étape se déroulera dans sept jours à Budapest, pour aller gagner la Ligue des Champions, et nous le savons. Notre seul objectif maintenant est d’atteindre ce but. L’énergie est incroyable ici, avec les joueurs, avec tout le monde, car nous avons beaucoup de familles, beaucoup de gens qui se connaissent, beaucoup de gens connectés au sein et autour du club », a ainsi confié l’entraîneur d’Arsenal.
« Je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner »
« Vous voyez la joie, mais vous voyez aussi l’ambition. Nous avons fait cela, mais maintenant, nous voulons ceci. Vu notre parcours en Ligue des Champions cette saison, je pense que nous devons être très confiants et croire en nos chances de la gagner », conclut Mikel Arteta. Réponse dans une semaine donc...