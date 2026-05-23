Transfert exceptionnel de Michael Olise : Le Real Madrid se fait recaler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, le Real Madrid s'apprête à connaître quelques changements. A l'approche du début du mercato estival, le club espagnol aurait des envies particulières concernant son mercato. L'une d'elles concernerait Michael Olise, qui a brillé avec le Bayern Munich ces derniers mois. L'opération semble toutefois bien difficile à négocier.

Alors que le Real Madrid s'apprête à accueillir un nouvel entraîneur en la personne de José Mourinho, celui-ci a été aperçu en Allemagne à l'approche du match entre le Bayern Munich et Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne. Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany, lie cette venue à un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise. Mais une première réponse a déjà été reçue...

Michael Olise au Real Madrid ? Auteur d'une belle saison avec le Bayern Munich, Michael Olise susciterait l'intérêt du Real Madrid en vue du mercato. L'attaquant de 24 ans a réalisé de très belles performances ces derniers mois et les dirigeants espagnols pourraient tenter de le recruter. Mais le Bayern n'a absolument pas l'intention de le laisser partir si facilement comme l'a fait savoir Uli Hoeness, ancien président du club allemand. « Il aura beau surveiller Olise de très près, il ne l'aura pas » aurait-il déclaré d'après Sky Germany.