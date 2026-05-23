Transfert exceptionnel de Michael Olise : Le Real Madrid se fait recaler !

Après une saison décevante, le Real Madrid s'apprête à connaître quelques changements. A l'approche du début du mercato estival, le club espagnol aurait des envies particulières concernant son mercato. L'une d'elles concernerait Michael Olise, qui a brillé avec le Bayern Munich ces derniers mois. L'opération semble toutefois bien difficile à négocier.
Alors que le Real Madrid s'apprête à accueillir un nouvel entraîneur en la personne de José Mourinho, celui-ci a été aperçu en Allemagne à l'approche du match entre le Bayern Munich et Stuttgart en finale de la Coupe d'Allemagne. Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany, lie cette venue à un intérêt du Real Madrid pour Michael Olise. Mais une première réponse a déjà été reçue...
Michael Olise au Real Madrid ?
Auteur d'une belle saison avec le Bayern Munich, Michael Olise susciterait l'intérêt du Real Madrid en vue du mercato. L'attaquant de 24 ans a réalisé de très belles performances ces derniers mois et les dirigeants espagnols pourraient tenter de le recruter. Mais le Bayern n'a absolument pas l'intention de le laisser partir si facilement comme l'a fait savoir Uli Hoeness, ancien président du club allemand. « Il aura beau surveiller Olise de très près, il ne l'aura pas » aurait-il déclaré d'après Sky Germany.
Michael Olise devrait rester au Bayern Munich
Sous contrat jusqu'en 2029 au Bayern Munich, Michael Olise semble être dans son élément en Bavière. Le joueur français a vu sa valeur monter en flèche ces derniers temps puisque Transfermarkt l'estime à 140M€ à l'heure actuelle. Une somme bien trop conséquente pour le Real Madrid qui ne devrait pas obtenir gain de cause dans ce dossier. La venue de José Mourinho pour cette finale de Coupe d'Allemagne, attribuée à l'intérêt du Real Madrid pour Olise, en dit tout de même long... Le coach portugais n'a pas encore été officialisé du côté de la capitale espagnole.