Mercato : Une énorme bataille attend l’OM pour cette bonne affaire en Ligue 1

Alexis Brunet

Avec des moyens financiers plus que limités, l’OM va donc être à la recherche de bonnes affaires cet été sur le mercato pour renforcer son effectif. Le club phocéen serait dans ce sens intéressé par Nabil Bentaleb qui est en fin de contrat avec le LOSC. Cela ne sera toutefois pas facile de mettre la main sur l’international algérien de 31 ans qui dispose de plusieurs prétendants.

À quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine ? On ne peut pas encore répondre précisément à cette question, mais en tout cas ce qui est certain, c’est qu’il ne ressemblera pas vraiment à celui de la saison 2025-2026. En difficulté d’un point de vue financier, le club phocéen ne pourra pas réaliser de folies lors du mercato et il cherchera surtout à vendre. Marseille sera à l’écoute de toutes les offres intéressantes et donc n’importe quel joueur pourrait s’en aller si l’OM s’y retrouve économiquement.

L’OM creuse la piste Bentaleb Bien sûr, l’OM aura également besoin de se renforcer s’il y a de nombreux départs, mais cela se fera à coût réduit. Les joueurs en fin de contrat feront donc partie des priorités de la direction marseillaise et dans ce sens c’est le nom de Nabil Bentaleb qui aurait été coché par le club phocéen, à en croire les informations de Foot Mercato. L’international algérien de 31 ans connaît très bien la Ligue 1, mais il est en fin de contrat au 30 juin avec le LOSC. Il a toutefois reçu une offre de prolongation, mais il n’y a pas encore répondu.