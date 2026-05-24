Kylian Mbappé - équipe de France : «On est en droit de se poser des questions»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre les blessures, les performances en dents de scie et les soucis dans le vestiaire du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas connu une saison de tout repos. De quoi faire parler alors que le capitaine de l'équipe de France s'apprête à disputer la Coupe du monde. Alain Roche a donné son avis.

Faut-il s'inquiéter pour Kylian Mbappé à quelques jours du début de la Coupe du monde ? La question semble légitime compte tenu de la saison que vient de vivre l'attaquant de l'équipe de France avec le Real Madrid. Interrogé à ce sujet, Alain Roche comprend ce débat, mais ne semble pas particulièrement préoccupé pour le capitaine des Bleus.

Alain Roche s'interroge sur Mbappé « On est en droit de se poser des questions d’un point de vue sportif, extra sportif aussi. Mais je n’ai pas plus d’inquiétude que ça parce qu’il a de l’expérience, il est capable de switcher rapidement, de faire voir à tout le monde que tout ce qui se dit sur lui sera balayé rapidement par ses performances. Et surtout, ce qui est important, c’est qu’il va dans un contexte extrêmement important, l’Equipe de France. Il n’y a que des amis à lui, il est chouchouté par l’entraineur… Il est très apprécié, et c’est un leader. Surtout, c’est le garçon le plus efficace, à chaque fois qu’il joue il marque, c’est lui qui fait la différence. Donc à un moment, le constat est là, c’est factuel. Et après, je me dis que s’il veut avoir le moindre espoir d’avoir le Ballon d’Or, c’est qu’il fasse une grande Coupe du Monde », lâche-t-il au micro de Canal+, avant de poursuivre.