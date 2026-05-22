Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, le coup de gueule avant la Coupe du Monde : «Mettez-vous d’accord»

Amadou Diawara

Sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont été convoqués par Didier Deschamps pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Alors que le numéro 10 du PSG excelle dans l'axe et que le capitaine de l'équipe de France s'est davantage illustré sur l'aile gauche, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule.

Alors que l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs convoqués pour disputer la compétition. Très logiquement, le sélectionneur des Bleus a convoqué à la fois Kylian Mbappé, son capitaine, et Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025. D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, le numéro 10 du PSG doit être aligné dans sa meilleure position, à savoir dans l'axe. D'autant que Kylian Mbappé a réalisé ses meilleures performances sur l'aile gauche.

«Je trouve ça fou» « La Coupe du monde ? Tu vas te priver de Dembélé dans sa meilleure position pour faire jouer Mbappé dans ce qui n'est pas historiquement la position dans laquelle il a été le meilleur, et notamment en équipe de France. Je trouve ça fou. Dès qu'on m'a parlé de Mbappé en 9, je n'ai jamais été pour. Cette mutation de poste de Mbappé, je n'y ai jamais cru, il pourra mettre 50 buts, ça ne changera rien », a pesté Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.