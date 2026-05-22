«Aucun doute», l’annonce sur RMC qui confirme l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG !

Axel Cornic

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi, Ousmane Dembélé a abordé plusieurs dossiers chauds, dont celui de son avenir au Paris Saint-Germain. Et évidemment, les propos du Ballon d’Or 2025 sous contrat jusqu’en juin 2028 ont fait beaucoup de bruit, déclenchant des nombreux débats.

Il y a un an et demi, peu de personnes auraient misé sur lui. Mais Ousmane Dembélé s’est totalement transformé sous les ordres de Luis Enrique, devenant l’un des attaquants les plus craints de la planète. Et la belle histoire pourrait bien continuer, avec une nouvelle finale de Ligue des Champions à disputer le 30 mai avec le PSG, face à Arsenal.

« On va voir si on me propose un contrat mais je suis heureux au club » En attendant, Dembélé a surtout parlé de son avenir au micro de RMC, laissant entendre qu’il pourrait bien poursuivre la belle aventure au PSG. « J’ai deux ans de contrat encore, jusqu’en 2028. Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, le staff, le président, les joueurs » a expliqué la star parisienne, invitée dans l’émission Rothen s’enflamme. « On va voir si on me propose un contrat (rires) mais je suis heureux au club et j’espère que ça continuera longtemps ».