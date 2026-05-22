«Aucun doute», l’annonce sur RMC qui confirme l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG !

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi, Ousmane Dembélé a abordé plusieurs dossiers chauds, dont celui de son avenir au Paris Saint-Germain. Et évidemment, les propos du Ballon d’Or 2025 sous contrat jusqu’en juin 2028 ont fait beaucoup de bruit, déclenchant des nombreux débats.
Il y a un an et demi, peu de personnes auraient misé sur lui. Mais Ousmane Dembélé s’est totalement transformé sous les ordres de Luis Enrique, devenant l’un des attaquants les plus craints de la planète. Et la belle histoire pourrait bien continuer, avec une nouvelle finale de Ligue des Champions à disputer le 30 mai avec le PSG, face à Arsenal.
« On va voir si on me propose un contrat mais je suis heureux au club »
En attendant, Dembélé a surtout parlé de son avenir au micro de RMC, laissant entendre qu’il pourrait bien poursuivre la belle aventure au PSG. « J’ai deux ans de contrat encore, jusqu’en 2028. Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde, le staff, le président, les joueurs » a expliqué la star parisienne, invitée dans l’émission Rothen s’enflamme. « On va voir si on me propose un contrat (rires) mais je suis heureux au club et j’espère que ça continuera longtemps ».
« Il n'y a aucun doute sur la sincérité de Dembélé »
Evidemment, nombreux sont ceux qui ont réagi à cette sortie forte d’Ousmane Dembélé sur son avenir, en commençant par Daniel Riolo. « Il n'y a aucun doute sur la sincérité de Dembélé concernant l'annonce sur son avenir. Il n'y a aucune raison qu'il vienne pour te raconter des histoires. Il est dans le prime de sa carrière » a estimé le journaliste et éditorialiste de RMC. « Tout va bien pour lui, il y a une Coupe du monde où il espère briller avec les Bleus. Avec le PSG, il cartonne, il est Ballon d'or. Il ne va pas venir devant Jérôme Rothen pour te raconter n'importe quoi et dans deux mois te dire 'je n'ai pas réussi à me mettre d'accord'. Il est aimé de tous les supporters, il perdrait sa cote de sympathie qu'il a gagné au PSG, il se salirait un petit peu. Je ne peux pas croire à ça une seconde ».