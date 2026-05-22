La Coupe du Monde fait scandale avec le prix des billets : La FFF a trouvé une solution !

Axel Cornic

La Coupe du monde 2027 n’a pas encore débuté, mais la polémique fait déjà rage. La raison est assez simple, puisque ce sont les prix des billets qui ont fait bondir les supporters de l’équipe de France. Mais le président Philippe Diallo semble avoir trouvé une solution pour contourner ce problème.

Si vous vouliez assister à des matchs de la Coupe du monde 2027, il fallait économiser. Et pas qu’un peu, puisque les tarifs ont littéralement explosé, avec des places à près de 28.000€ l’unité. Evidemment la polémique internationale n’a pas tardé à éclater et ce n’est pas vraiment Gianni Infantino qui va la calmer.

Les prix ahurissants de la Coupe du monde 2027 Les différentes sorties du président de la FIFA sur le sujet, n’ont en effet qu’aggravé la situation. Début mai, il a notamment fait une blague de mauvais gout lors d’une conférence qui s’est tenue à Beverly Hills, en Californie. « Si quelqu'un achète un billet pour la finale à deux millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca-Cola pour m'assurer qu'il passe un excellent moment » a déclaré Gianni Infantino, avant de se justifier en expliquant : « Nous évoluons dans le pays où le marché du divertissement est le plus développé au monde ».