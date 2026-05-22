Mercato : Six phénomènes vont signer au PSG ?

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va démarrer le 15 juin, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'activerait pour sécuriser l'avenir de ses meilleurs titis. En effet, le club de la capitale aurait lancé les hostilités pour prolonger à la fois Adam Ayari, Aymen Assab, Samba Coulibaly, Pierre Mounguengue, Arthur Vignaud et Martin James.

Avant la fin de cette saison, le PSG n'a plus qu'un match à disputer : la finale de la Ligue des Champions. En effet, le club emmené par Luis Enrique a rendez-vous avec Arsenal le samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Après ce choc, le PSG pourra lancer véritablement son mercato. En effet, le marché des transferts ouvre officiellement ses portes le 15 juin. En attendant, Luis Campos est au travail pour prolonger les plus grands espoirs du club parisien.

Adam Ayari va prolonger au PSG Selon les informations du Parisien, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi compterait prolonger six de ses titis dans un avenir proche : Adam Ayari, Aymen Assab, Samba Coulibaly, Pierre Mounguengue, Arthur Vignaud et Martin James. En ce concerne le premier, il serait tout proche de rempiler. Malgré l'intérêt de l'Ajax, l'attaquant de 18 ans devrait continuer l'aventure au PSG, étant engagé jusqu'au 30 juin. A en croire le média français, Luis Campos s'est investi personnellement pour convaincre Adam Ayari de s'inscrire sur la durée à Paris.