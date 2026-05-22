L'OM a un problème avec un gros salaire : Une solution inéspérée a été trouvée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes notamment en se séparant de plusieurs joueurs qui possèdent un salaire important. C'est notamment le cas de Geoffrey Kondogbia, joueur le mieux payé de l'OM derrière Pierre-Emile Hojbjerg. Et le club phocéen aurait peut-être trouvé une solution pour se séparer de son milieu de terrain.

Cet été, l'OM devrait être assez actif. Après une saison plus que compliquée, conclue sans qualification pour la Ligue des champions, le club phocéen va se retrouver en difficulté financière avec l'obligation de vendre plusieurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, il faudra se tourner vers les grosses valeurs marchandes du groupe marseillais à l'image de Mason Greenwood ou encore Igor Paixao.

Sunderland va s'activer pour Kondogbia ? Mais il faudra également dégraisser les salaires importants et dans cette optique, le cas Geoffrey Kondogbia sera à suivre de près. Et pour cause, sous contrat jusqu'en 2027, le milieu de terrain fait partie des joueurs dont l'OM devra se séparer. Et selon les informations de Media Foot, la solution pourrait bien venir de la Premier League. Regis Le Bris, entraîneur de Sunderland, aimerait recruter Geoffrey Kondogbia. Une option qui serait à prendre au sérieux puisque Sunderland a pris l'habitude de recruter en Ligue 1.