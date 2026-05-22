Pep Guardiola : Luis Enrique lâche un très gros indice sur son avenir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Anciens coéquipiers au FC Barcelone et en sélection espagnole, Luis Enrique et Pep Guardiola sont restés très proches. Ainsi, l'actuel entraîneur du PSG ne cache pas son émotion d'apprendre le départ de son compatriote qui devrait quitter Manchester City. Mais il a déjà une idée bien précise pour son avenir.

Ce n'est pas encore officiel, mais tous les médias anglais l'ont confirmé, Pep Guardiola va quitter Manchester City à l'issue de la saison. Le nom de son successeur a d'ailleurs déjà fuité puisqu'il s'agira d'Enzo Maresca. Et la nouvelle du départ de l'ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone a d'ailleurs bouleversé Luis Enrique. L'entraîneur du PSG, qui a côtoyé Pep Guardiola au Barça notamment, rend ainsi hommage à son ancien coéquipier.

Le vibrant hommage de Luis Enrique à Pep Guardiola « Je n’arrive pas à y croire, et je ne veux pas y croire car j’aurais aimé qu’il reste encore de nombreuses années. C’est ce qu’il transmet, la façon dont il a transformé le jeu, sa capacité à faire rentrer les défenseurs centraux ou les latéraux dans l’axe. Un jour, il placera les défenseurs centraux face au but et tout le monde l’imitera. Très peu en sont capables, et à cet égard , il est le numéro un », confie-t-il au micro de Movistar.