Pep Guardiola : Luis Enrique lâche un très gros indice sur son avenir ?

Anciens coéquipiers au FC Barcelone et en sélection espagnole, Luis Enrique et Pep Guardiola sont restés très proches. Ainsi, l'actuel entraîneur du PSG ne cache pas son émotion d'apprendre le départ de son compatriote qui devrait quitter Manchester City. Mais il a déjà une idée bien précise pour son avenir.
Ce n'est pas encore officiel, mais tous les médias anglais l'ont confirmé, Pep Guardiola va quitter Manchester City à l'issue de la saison. Le nom de son successeur a d'ailleurs déjà fuité puisqu'il s'agira d'Enzo Maresca. Et la nouvelle du départ de l'ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone a d'ailleurs bouleversé Luis Enrique. L'entraîneur du PSG, qui a côtoyé Pep Guardiola au Barça notamment, rend ainsi hommage à son ancien coéquipier.
Le vibrant hommage de Luis Enrique à Pep Guardiola
« Je n’arrive pas à y croire, et je ne veux pas y croire car j’aurais aimé qu’il reste encore de nombreuses années. C’est ce qu’il transmet, la façon dont il a transformé le jeu, sa capacité à faire rentrer les défenseurs centraux ou les latéraux dans l’axe. Un jour, il placera les défenseurs centraux face au but et tout le monde l’imitera. Très peu en sont capables, et à cet égard , il est le numéro un », confie-t-il au micro de Movistar.
«Je me suis toujours demandé si Pep n’avait pas cette envie de devenir sélectionneur»
Désormais, la question est de savoir quel sera l'avenir de Pep Guardiola. L'option de rebondir dans une sélection prend clairement de l'ampleur et Luis Enrique évoque d'ailleurs cette possibilité : « Quand j’étais sélectionneur, je me suis toujours demandé si Pep n’avait pas cette envie de devenir sélectionneur. Je ne pense pas que ce sera avec l’Italie, mais on ne peut pas l’exclure. J’aimerais voir Pep rester encore de nombreuses années au plus haut niveau, pas pour les trophées ; après tout, qu’importe le nombre ? » Et avec la Coupe du monde qui se déroule cet été, plusieurs sélections pourraient bien se libérer.