Transfert de Gonçalo Ramos : Un gros prix fixé par le PSG ?

Axel Cornic

Recruté pour 65M€, Gonçalo Ramos s’est installé depuis un an comme la doublure de Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque du Paris Saint-Germain. Un statut qui ne semble pas forcément le satisfaire, surtout que l’attaquant portugais a une grosse cote sur le marché des transferts, avec plusieurs clubs prêts à lui tendre la main.

Longtemps critiqué pour ses choix, Luis Enrique a finalement réussi à imposer sa vision du football à Paris. Et c’est un énorme succès, puisqu’après avoir remporté la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG, il s’apprête à disputer une nouvelle finale, le 30 mai prochain face à Arsenal. Mais tout cela ne s’est pas fait sans quelques sacrifices.

Gonçalo Ramos condamné à un départ ? Ce n’est pas Gonçalo Ramos qui dira le contraire. Considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux du football portugais, l’ancien de Benfica n’arrive pas à convaincre à Paris. Lors de son arrivée en 2023 il semblait pouvoir devenir une véritable option au poste de numéro 9, mais depuis la métamorphose d’Ousmane Dembélé, il ne semble plus être qu’un joker de luxe. Et après trois années passées au PSG, il pourrait être tenté par un départ, avec certains clubs prêts à lui assurer une place de titulaire.