Un attaquant réclame son transfert... et c'est une excellente nouvelle pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG et le FC Barcelone seront en concurrence pour le transfert de Julian Alvarez. Cependant, le club blaugrana a d'autres options, à l'image de celle menant à Joao Pedro. D'ailleurs, l'attaquant de Chelsea semble très chaud à l'idée de rejoindre le Barça, ce qui pourrait permettre aux Parisiens de se retrouver seuls sur le dossier Alvarez.

Cet été, le FC Barcelone sera en quête d'un nouvel avant-centre pour remplacer Robert Lewandowski. Une quête très compliquée comme l'a récemment confié Deco. « Il est presque impossible de remplacer Robert, qui a été le meilleur attaquant de ces dernières années, et tout ce qu’il a accompli au Barça ces dernières années est très difficile à remplacer, mais c’est ainsi que fonctionne le football », a expliqué le directeur sportif du Barça il y a quelques jours avant de confirmer son intention de recruter un numéro 9 : « Ferran est arrivé en tant qu’ailier et s’est transformé en numéro 9, mais il est désormais temps de prendre des décisions et de commencer à renforcer l’équipe ».

Joao Pedro va réclamer son transfert au Barça ! Et une piste semble être en train de se dégager sérieusement. En effet, selon les informations du Chiringuito, Joao Pedro serait très intéressé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone cet été. Auteur d'une très belle saison avec Chelsea, l'attaquant brésilien, qui n'a pas été retenu pour disputer la Coupe du monde, aurait même l'intention de demander à son nouvel entraîneur, Xabi Alonso, de le laisser partir vers le Barça.