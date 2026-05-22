Une révolution avec Mbappé à la Coupe du monde ? Ousmane Dembélé prend la parole

Alexis Brunet

Dans quelques semaines s’ouvrira officiellement la Coupe du monde 2026 pour laquelle l’équipe de France fait clairement partie des favorites. Les Bleus seront emmenés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entre autres, qui ont tous les deux réalisé une grande saison d’un point de vue statistique dans leur club respectif. Interrogé sur une possible attaque à deux pointes avec son ami madrilène, le Ballon d’or a donné sa réponse.

Le 30 mai prochain, la saison de football de club touchera à son terme avec la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Après ça, c’est la Coupe du monde qui prendra la place, avec un match d’ouverture prévu le 11 juin entre l’Afrique du Sud et le Mexique. L’équipe de France fera son entrée dans la compétition le 16 juin face au Sénégal.

Une attaque à deux pointes avec Mbappé et Dembélé pour la France ? À quelques semaines du début de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé a accordé un entretien à l’émission Rothen s’enflamme. Alors qu’il occupe souvent la position axiale avec le PSG, en équipe de France ce rôle revient majoritairement à Kylian Mbappé. Interrogé sur une possible attaque à deux têtes chez les Bleus avec le joueur du Real Madrid, le Ballon d’or a préféré parler de changements de position pour désarçonner l’adversaire. « Je m'adapte un peu à tout le monde surtout. Mais je suis plus avec Michael Olise. Kylian, il va un peu plus à gauche, un peu dans l'axe. Donc c'est plus avec Michael qu'on change de position. Mais contre le Brésil et la Colombie, on a beaucoup changé en attaque et je pense que ça a bien marché. Ça a mis un peu le bordel, même si on a eu le rouge qui nous a un peu pénalisés, donc il fallait un peu plus défendre. »