Départ à l'étranger de Stéphane Richard : Une opération sauvetage à 4,5M€ pour l'OM ?

Alexis Brunet

Encore une fois, l’OM se trouve dans une situation financière délicate à l’issue de la saison. Pour espérer retrouver un peu de liberté, le club phocéen va donc devoir réaliser de nombreuses ventes, mais toutes les occasions sont bonnes pour trouver de l’argent. Dernièrement, Stéphane Richard a d’ailleurs dû se rendre en Côte d’Ivoire pour sauver un deal à 4,5M€ pour Marseille.

Dimanche 17 mai, la saison de l’OM s’est achevée avec une victoire face au Stade Rennais au Vélodrome (3-1). Un succès qui a permis au club phocéen d’arracher une qualification en Ligue Europa, ce qui est un moindre mal après la saison très compliquée vécue par les Marseillais. Les hommes d’Habib Beye ont toutefois échoué à se qualifier pour la Ligue des champions et la formation olympienne va donc devoir faire sans plusieurs dizaines de millions d’euros.

L’OM doit vendre pour 50-60M€ Avec l’argent de la Ligue des champions en moins et un déficit toujours plus grand, l’OM va donc devoir se résoudre à vendre certains joueurs d’ici fin juin pour entrer dans les clous de la DNCG et ainsi éviter des sanctions. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen aurait besoin de vendre entre 50 et 60M€ d’ici la fin juin. La direction marseillaise étudiera d’ailleurs toutes les offres qu’elle recevra, c’est-à-dire que personne n’est sûr de rester à l’OM. Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou bien encore Pierre-Emile Højbjerg sont les principaux candidats à un départ.