Mercato - Un gros coup se prépare au Real Madrid : Kylian Mbappé menacé avec José Mourinho ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid, il y a près de deux ans. Titulaire indiscutable cette saison, l'international français pourrait avoir de la concurrence en 2026-2027. En effet, José Mourinho aimerait attirer Dusan Vlahovic ou Victor Osimhen vers le Real Madrid cet été.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club de la capitale, l'international français disposait d'une option pour étendre son bail d'une saison. Toutefois, Kylian Mbappé a préféré ne pas l'activer. En effet, l'attaquant de 27 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près de deux ans.

José Mourinho va signer au Real Madrid ? Arrivé au Real Madrid le 1er juillet 2024, Kylian Mbappé était un titulaire incontestable et incontesté durant les deux dernières saisons, que ce soit sous la houlette de Carlo Ancelotti, de Xabi Alonso ou d'Alvaro Arbeloa. Mais tout pourrait changer en 2026-2027 avec l'arrivée de José Mourinho. Selon les informations de la Onda Cero, le Special One devrait parapher un bail de deux saisons, plus une en option avec le Real Madrid, et ce, si Florentino Pérez est confirmé à la présidence du club. Conscient que son arrivée à la Maison-Blanche n'est pas encore assurée, José Mourinho aurait tout de même déjà commencé à réfléchir au mercato estival.