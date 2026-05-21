Bruno Genesio à l'OM : Son déménagement a fuité sur Facebook

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en fin de contrat avec le LOSC, Bruno Genssio est une des pistes explorées par l’OM afin de remplacer Habib Beye la saison prochaine. Pas insensible à cet intérêt, l’entraîneur français est actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Dans ce contexte, il aurait récemment déménagé de son domicile, reste à savoir si c’est pour rester à Lille, ou se rendre à Marseille.

Deux ans après son arrivée et bien qu’il ait qualifié le LOSC en Ligue des champions, l’avenir de Bruno Genesio est encore incertain. Alors qu’il est en fin de contrat, le technicien français a rencontré Olivier Létang en début de semaine, mais aucune décision définitive n’est ressortie de cette réunion. Une situation dont l’OM aimerait profiter. À la recherche d’un remplaçant à Habib Beye, la nouvelle direction marseillaise est intéressée par Bruno Genesio et cet intérêt est réciproque.

Genesio aurait déménagé de son domicile à Lille Comme indiqué par Foot Mercato, cette semaine devrait être décisive. L’ancien entraîneur de l’OL ne se ferme aucune porte et devrait prendre décision dans les prochains jours, à savoir rester au LOSC ou s’offrir un nouveau challenge. Si on ne sait pas encore s’il changera de club, Bruno Genesio semble en tout cas avoir changé de domicile, en atteste une publication de Julien Monte Meuble sur Facebook : « Grand honneur aujourd'hui pour l'équipe de Location Monte Meuble Lille (MMHDF) ! Nous avons eu le plaisir d'accompagner Bruno Genesio, l'entraîneur du LOSC, pour ses besoins logistiques personnels. Sur le terrain comme pour un déménagement ou le levage de mobilier, une bonne tactique et une exécution précise font toute la différence ! Un immense merci à lui pour sa confiance, sa gentillesse et ce super moment partagé. Chez MMHDF, que vous soyez une star des Dogues ou un habitant de la métropole lilloise, nous mettons toujours la même rigueur, le même soin et la même efficacité pour sécuriser vos projets d'accès difficiles. »