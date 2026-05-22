Thomas Ramos : L'hommage inattendu... à l'UBB !

Axel Cornic

Actuel manager principal de l’Union Bordeaux-Bègles, Yannick Bru a la chance de côtoyer certains des plus grands joueurs de la planète rugby. Mais cela a également été le cas par le passé, puisqu’il a tout de même fait partie du staff du Stade Toulousain ainsi que du XV de France.

Pour la deuxième saison consécutive, l’UBB a l’occasion de porter haut les couleurs du rugby français. Les Champions en titre vont retrouver la finale de Champions Cup ce samedi, avec un choc très attendu face au Leinster. Et en cas de doublé, il faudra surtout applaudir un homme en particulier...

« Je pense que quand on entraîne un Ramos ou un Lucu, les échanges sont tellement simples » Il s’agit évidemment de Yannick Bru, qui depuis son arrivée en 2023 réalise un excellent travail à Bordeaux. Mais pour en arriver là il en a fait du chemin, s’améliorant notamment au contact de certains des plus grands joueurs de la planète. « C'est plus facile parce que le grand joueur sait pourquoi il est un grand joueur. Il connaît sa part d'erreur dans un processus défaillant. Je pense que quand on entraîne un Thomas Ramos ou un Maxime Lucu, les échanges sont tellement simples » a expliqué le manager de l’UBB, dans un long entretien accordé à La Dépêche du Midi à quelques jours de la finale de Champions Cup.