Ousmane Dembélé attend l'offre de contrat : Que doit faire le PSG ?

La rédaction

Dans une semaine, Ousmane Dembélé bouclera sa saison avec le PSG par une nouvelle finale de Ligue des champions avant de s'envoler avec l'équipe de France pour Boston, le camp de base des Bleus aux Etats-Unis pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Dembélé se trouve à un moment où une grande décision va devoir être prise au sujet de son avenir au PSG au vu des deux saisons restantes sur son contrat. Il a d'ailleurs fait un appel du pied en interview à ses dirigeants. Que doivent-ils décider ? C'est notre sondage du jour !

Quel avenir pour Ousmane Dembélé ? Le 30 mai prochain, le numéro 10 du Paris Saint-Germain vivra sa deuxième finale de Ligue des champions en trois saisons au sein du club de la capitale. En cas de victoire contre Arsenal, celui qui est surnommé Dembouz entrerait un peu plus dans la légende du PSG. Sacré Ballon d'or en septembre 2025 pour la meilleure saison statistique de sa carrière tant individuellement que collectivement, Dembélé se trouve à un moment charnière de sa carrière. Alors qu'il vient de fêter son 29ème anniversaire, l'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait négocier une jolie revalorisation salariale pour la prolongation de son contrat qui court jusqu'en juin 2028 au vu de son nouveau statut de Ballon d'or.

«Je serai à 100% présent la saison prochaine» Depuis plusieurs mois, les spéculations autour de son avenir vont bon train dans la presse. Mercredi, Ousmane Dembélé a accepté une interview avec Jérôme Rothen et Benoît Boutron dans le cadre du Media Day au Campus PSG diffusée jeudi soir sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. Son avenir au Paris Saint-Germain a été un sujet abordé pendant l'échange. Franc, Dembélé a clairement annoncé la couleur. « Un joueur du PSG dans les années à venir ? Ah oui, déjà j’ai encore deux ans de contrat devant moi, jusqu’en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... Je serai à 100% présent la saison prochaine ».