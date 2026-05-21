Mercato : Walid Acherchour règle la succession d'Ousmane Dembélé pour le PSG !

Alexis Brunet

Depuis 2023, Ousmane Dembélé fait le bonheur du PSG, lui qui a notamment été élu Ballon d’or la saison dernière. Le Français est très performant, mais parfois il a besoin de souffler et Walid Acherchour a donné un petit conseil mercato à Luis Campos. L’éditorialiste de l’After Foot imagine très bien Eli Junior Kroupi comme remplaçant de l’international français.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG a déjà commencé à activer certaines pistes pour potentiellement venir renforcer l’effectif de Luis Enrique. D’après la presse espagnole, Julian Alvarez serait la priorité du club de la capitale en attaque. Il ne sera toutefois pas simple de mettre la main sur l’international argentin, qui serait également dans les petits papiers d’Arsenal et du FC Barcelone.

Eli Junior Kroupi au PSG ? Si la piste Julian Alvarez est séduisante, il existe d’autres joueurs qui seraient à même de venir renforcer l’attaque du PSG. D’après Walid Acherchour, qui s’est exprimé dans Génération After, Eli Junior Kroupi serait par exemple un parfait remplaçant à Ousmane Dembélé. « Une idée pour Luis Campos concernant la suite du PSG ? Ça fait longtemps que je parle de ce joueur (...), je parle évidemment d'Eli Junior Kroupi qui a encore montré toute sa classe contre Manchester City, qui fait une super saison d'adaptation en Premier League. On a beaucoup parlé de Cherki parce qu'il est à Manchester City, mais ce qu'il fait avec Bournemouth est complètement dingue. Et pour moi, c'est le profil à aller chercher du côté du Paris Saint-Germain pour assurer cette transition Ousmane Dembélé, ou pour l'accompagner. Il est totalement Luis Enrique compatible. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a produit contre Manchester City, dans sa connexion, ses relais, ses positionnements, ses déplacements, sa finesse technique. Quand je vois que Gonçalo Ramos est remplaçant, c'est un super remplaçant avec un profil différent, mais souvent quand Dembélé n'est pas là, tu ne retrouves pas le même lien que lorsqu'il est titulaire. »