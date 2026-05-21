Mercato : Après une saison difficile, un taulier de l’OM prêt à claquer la porte ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En fin de cycle, plusieurs cadres du vestiaire de l’OM devraient s’en aller cet été, à l’instar de Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg. Une situation qui pourrait également concerner Geronimo Rulli. Marqué par la saison difficile vécue par les Olympiens, un départ du gardien âgé de 34 ans est probable.

On s’y attendait, l’été s’annonce bel et bien animé à Marseille, et ce dès le début du mercato. Comme expliqué par le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC, l’OM doit récupérer entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG. Un effort du propriétaire, Frank McCourt, sera également nécessaire et personne n’est intransférable au sein de l’effectif marseillais.

Rulli vers un départ cet été ? L’OM aimerait notamment se séparer des imposants salaires de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondogbia (33 ans), à un an de la fin de leur contrat. « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ », a indiqué Florent Germain. Selon RMC Sport, Geronimo Rulli (34 ans) est un peu dans la même situation que Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans).