Mercato : Après une saison difficile, un taulier de l’OM prêt à claquer la porte ?

En fin de cycle, plusieurs cadres du vestiaire de l’OM devraient s’en aller cet été, à l’instar de Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg. Une situation qui pourrait également concerner Geronimo Rulli. Marqué par la saison difficile vécue par les Olympiens, un départ du gardien âgé de 34 ans est probable.
On s’y attendait, l’été s’annonce bel et bien animé à Marseille, et ce dès le début du mercato. Comme expliqué par le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC, l’OM doit récupérer entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG. Un effort du propriétaire, Frank McCourt, sera également nécessaire et personne n’est intransférable au sein de l’effectif marseillais.
Rulli vers un départ cet été ?
L’OM aimerait notamment se séparer des imposants salaires de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondogbia (33 ans), à un an de la fin de leur contrat. « Ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM, donc ils sont sur le départ », a indiqué Florent Germain. Selon RMC Sport, Geronimo Rulli (34 ans) est un peu dans la même situation que Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans).
« Cela n'a pas été une année facile, mais j'en parlerai plus en détail dans les prochains jours »
Le gardien international argentin (7 sélections) a mal vécu cette saison et sort marqué par un exercice 2025-2026 très difficile. S’il n’a pas encore arrêté son choix, un départ de Geronimo Rulli, sous contrat jusqu’en juin 2027, est probable deux ans après son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam. « Nous avons terminé la saison en nous qualifiant pour la Ligue Europa, cela n'a pas été une année facile, mais j'en parlerai plus en détail dans les prochains jours », confiait le champion du monde 2022 sur Instagram après le dernier match de la saison et la victoire face au Stade Rennais (3-1). « Jouer pour ce club et dans ce stade vaut chaque minute passée ici. Je comprends et je vis le football avec la même passion que celle que l'on ressent ici, c'est pourquoi je suis reconnaissant de faire partie de cette grande institution. »