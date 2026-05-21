ASSE : Daniel Riolo annonce une grande nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a dominé Rodez dans un premier barrage pour s'offrir le droit d'affronter l'OGC Nice, seizième de Ligue 1, dans un match aller-retour qui décidera de la dernière équipe qui sera alignée dans l'élite la saison prochaine. Et contrairement à d'habitude, Daniel Riolo estime que c'est l'équipe de L2 qui est la mieux placée.

Reléguée la saison dernière, l'AS Saint-Etienne est parvenue à décrocher la troisième en Ligue 2, synonyme de barrage pour la montée dans l'élite. Et après avoir dominé rodez aux tirs-au-but, l'ASSE va défier l'OGC Nice dans un barrage aller-retour. Les Verts recevront les Aiglons mardi avant de se déplacer sur la Cote d'Azur vendredi. Et alors que le club de L1 est généralement favori, cette fois-ci, Daniel Riolo estime que, compte tenu du contexte, l'ASSE a clairement un coup à jouer.

Riolo voit l'ASSE dominer Nice « Si l'ASSE est carrée dans sa tête et se prépare correctement, ils ont un avantage mental car de l'autre côté c'est le bordel, ça part dans tous les sens. Il y en a certains, ils doivent se demander où est-ce qu'ils vont partir. Un mec comme Wahi, il va partir avec sa sélection, il faut que je quitte ce club parce que ça ne va pas. Je me suis montré un peu, il faut vite que je trouve une porte de sortie. Alors qu'en face, il y a le nouvel actionnaire. S'il y a un projet qui tient la route... même s'ils ont dit que ce n'était pas vital de monter cette année, ça reste l'objectif numéro 1 », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC.